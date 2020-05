Intendente de Bernardo de Irigoyen descartó la posibilidad de que se reabra la frontera

El intendente de dicha localidad, Guillermo Fernández , indicó que en estos momentos solo los camiones de carga están transitando la frontera, en vista de que los productos que transportan son de primera necesidad y se distribuyen a diversas provincias de Argentina y Misiones. Destacó que las ciudades vecino no tengan cifras alarmantes de casos de covid-19 e informó que aunque el parate económico los perjudica, priorizarán la salud.

Frente a los rumores sobre una supuesta apertura en la triple frontera de Bernardo de Irigoyen, Barracão y Dionísio Cerqueira, el intendente de la localidad argentina negó esas afirmaciones y reconoció que aunque a los municipios les preocupa la situación debido al parate económico van a priorizar la salud.

Informó que en estos momentos solo los transportes de carga están habilitados, debido a que trasladan alimentos de primera necesidad que se distribuyen a otras provincias y aclaró que hay un protocolo a seguir para estos camioneros. Precisó que solo en su localidad son más de 60 los camioneros.

«Estamos trabajando junto a un comité de emergencia entre los cuales están Gendarmería, Salud Pública y la Policía de Misiones, que acompaña a los choferes y así están trabajando en la Aduana con mucha prevención y siguiendo el protocolo”.

Informó que también forman parte de la Aduana integrada por los intendentes de Brasil y Bernardo de Irigoyen. “En el consorcio intermunicipal de frontera, la preocupación es grande en el aspecto económico. Sabemos que hay muchos comerciantes con empleados que cruzaban la frontera, pero también estamos consientes que esto no se va abrir rápido ya que recién estamos entrando en meses de mucho frío que justo le gusta al virus”

Indicó que ante todo, ellos están siguiendo las directivas del presidente Fernández y del Gobierno de la Provincia con todo el equipo de profesionales que los asesoran “Se supone que vamos a tener que ir evaluando cómo irán evolucionando el número de contagios, pero el problema es que en Brasil hay muchos contagiados por eso debemos tener mucho cuidado. Los únicos que están habilitados es la aduana de carga de Bernardo de Irigoyen porque es de suma importancia porque transportan alimentos de primer necesidad y es difícil frenar una cosa así porque hablamos de comida».

En relación a los controles dentro de la ciudad el intendente negó que no estén controlando y verificando el aislamiento y el respeto al uso del barbijo . «Estamos entre los lugares donde se está trabajando mucho el tema del barbijo, previniendo las aglomeraciones, incluso estábamos haciendo demasiados controles. También tuvo que hablar con nuestros pares fronterizos y les dijimos que si no se tomaban medidas del lado brasileño íbamos a cerrar la Aduana. En Brasil antes no había mucho reglamento porque su presidente es muy light, estamos apretando un poquito porque estamos cuidando nuestro pueblo”.

Precisó que en Dionisio Cerqueira aún no hay casos de covid-19, pero que en Barracão ya los hay, aunque están tomando todas las precauciones.

