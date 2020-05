Con 9.400 notificaciones por dengue, Misiones comienza a registrar un descenso en la curva de contagios y piden más responsabilidad social

Misiones registra 9400 notificaciones por dengue, hecho que implica que son casos positivos, aunque los registros evidencian un lento descenso en la curva de infectados, según las precisiones brindadas por Danielo Silva, subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio a cargo de Oscar Alarcón.

Danielo Silva-FM Libertad

En todo el país los datos actuales reflejan que son más de 41 mil casos, número que se transforma en histórico y que incluyen 24 decesos por este mal que transmite el mosquito Aedes aegypti. Es causado por uno de cualquiera de los cuatro virus relacionados: virus del dengue 1, 2, 3 y 4. Por esta razón, una persona puede infectarse con el virus del dengue hasta cuatro veces durante su vida. Cada año, hasta 400 millones de personas se infectan con dengue en el mundo. Aproximadamente 100 millones de personas se enferman por la infección y 22 mil mueren por dengue grave.

Sobre la situación en el territorio provincial, Silva reseñó en diálogo con FM Libertad que los primeros casos notificados “fue en Andresito donde hubo un foco, después fue Puerto Iguazú, San Vicente, Oberá; hace 20 días más o menos era Garupá. Y hoy, a pesar de que está bajando la curva de infectados, es Posadas el sitio más complicado. Son diferentes barrios, que no se corresponden con los barrios que eran los más afectados hace un mes atrás”.

Aunque reconoció que lo que “más preocupa es Posadas, a partir de las semana 16 y 17 hubo una bajante leve en la curva”; esto siempre a partir de lo que se recibe a través del 0-800. “Como dijo en su momento el Gobernador: síntomas tales como fiebre, dolor de cabeza o en los ojos, es dengue; entonces muchas veces no se llega a informar, sino automáticamente se medican o quedan aislados y nosotros nos enteramos cuando salimos a hacer los bloqueos”, comentó el subsecretario, además de aclarar que “no hay casos graves”.

“Sí debemos tener en cuenta y eso es un trabajo epidemiológico que hay que hacer, es que en la provincia circularon los tres cepas: el tipo 1, el 2 y el 4. El dengue tiene su período cada cuatro años y eso hay que tener en cuenta para el año siguiente. Es una responsabilidad conjunta, de la provincia, el municipio, los ciudadanos que son por ahí los que conviven con el mosquito”, consideró Silva.

El funcionario reiteró que el pico máximo en Posadas se produjo en las semanas 10 y 11, en coincidencia “con el comienzo de la cuarentena, cuando la gente no salía, estaba adentro de su casa y siempre se dice que el mosquito está del portón para adentro; por eso hablamos de la responsabilidad social, los trabajos comunitarios que tenemos que hacer todos los días, de mirar si hay algún objeto que junte agua, después de una lluvia, eliminar esos objetos, revisar las canaletas, los recipientes donde ponemos agua para las mascotas, las planteras y todo aquello que nuestros hijos dejan al jugar”.

Sobre las tres cepas que circulan en la provincia, Silva dijo que eso “aumenta el riesgo, porque la inmunidad se adquiere a la cepa que se contrajo. Tuvimos dengue 1 que es el que circula, pero tuvimos casos importados de dengue 4 y de dengue 2…Y gracias a que no tuvimos del tipo 3; pero eso no significa que la próxima vez no tengamos dengue hemorrágico”.

Para el funcionario de Salud, Misiones “ya pasó el momento más complicado”, dado que se produjo una reducción de la curva epidemiológica a partir de la semana del 22 o 24 de marzo, cuando comenzó la baja progresiva; aunque después hubo un leve aumento en Semana Santa. Desde el 18 o 19 de abril venimos con una baja pausada; aunque si conocemos el clima de esta zona, tenemos que cuidarnos”, subrayó.

Con relación a los barrios donde existe mayor circulación, nombró a Santa Rita, Yacyretá, Villa Cabello, Villa Sarita, Itaembé Miní, el microcentro y El Palomar; aunque con leves diferencias, dijo que “son zonas donde hay que trabajar mucho”.

Desde Nación esperan que arribe este lunes una camioneta que cuenta con los mismos equipos que tiene la Provincia y también la Municipalidad de Posadas para realizar la fumigación espacial, destinada a matar a los mosquitos adultos a la mañana bien temprano y a la tardecita. Sin embargo, Silva reiteró que es “primordial atacar las zonas del patio donde los mosquitos dejan sus huevos y principalmente después de cada lluvia, volver a revisar todo”.

ZF