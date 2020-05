Ultiman detalles para el traslado de inimputables a la flamante unidad de salud del Carrillo

Los subsecretarios de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni, y de Salud, Héctor Antúnez Proeza, estuvieron reunidos este miércoles en la Unidad Penal I de Loreto, con el fin de ultimar los detalles del protocolo para el traslado de las personas inimputables alojadas en ese penal a la flamante Unidad de Salud recientemente construida en el predio del Hospital Dr. Ramón Carrillo de Posadas.

Este centro de atención integral para pacientes que padecen una discapacidad psicosocial y que son inimputables para la Justicia, contará con un equipo interdisciplinario de especialistas de salud para el seguimiento del tratamiento de cada uno de los casos.

Así también, el edificio está conformado por varios sectores, entre ellos, oficinas, pabellones y consultorios, con todas las medidas de seguridad necesarias que brindará el personal del Servicio Penitenciario Provincial.

Durante la reunión, los funcionarios analizaron la realidad de los 52 inimputables, que están próximos a ser trasladados. Para ello, mantuvieron un diálogo con los profesionales del equipo interdisciplinario del área de Salud, que actualmente lleva adelante el control y la asistencia de estas personas.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Héctor Antúnez Proeza, destacó durante la visita que “se está haciendo una selección de psiquiatras, médicos generalistas, psicólogos, trabajadores sociales y antropólogos, que realizarán un trabajo personalizado para detectar las patologías de los internados”.

Por otro lado, con la puesta en marcha de la unidad, se brindará mejores condiciones de habitabilidad para los pacientes, con el propósito de brindarles una mejora calidad de vida.

Esta iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, ingeniero Carlos Rovira, y concretada por el Ejecutivo provincial, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA). Así también, contó con la colaboración de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura Misiones, que en ese entonces tenía como presidenta a la actual legisladora provincial, Rita Núñez.

En ese momento, los precursores de esta obra fueron el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el entonces ministro de Salud, Walter Villalba; el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Santiago Ros; y la ex directora del S.P.P, Nilda Correa, quienes realizaron todas las gestiones correspondientes para hacer efectiva la construcción.

A través de estas acciones, en breve serán trasladados los pacientes considerados por la Justicia como inimputables. “Es decir que para la Justicia no cometieron ningún delito, porque no son conscientes de sus actos, por lo que no pueden estar en una unidad carcelaria, conforme a lo que establece la ley nacional de Salud Mental. Con esto estamos dando cumplimiento a lo que establece la normativa”, explicó el subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni.

En este aspecto, el funcionario señaló que la unidad está adaptada para dar una solución de fondo a estas personas, priorizando su seguridad como también su salud física y mental.

Cabe señalar que el centro de salud alojará a un total de 100 pacientes, distribuido en un sector para hombres y otro para mujeres, en un espacio que cuenta con dos plantas y que se irá readaptando de acuerdo a las necesidades del área.