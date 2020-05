En el Día Mundial de la Hepatitis B y C desde el Hospital Escuela advierten sobre formas de contagio y prevención

En el marco del Día Mundial de la Hepatitis B y C, que se conmemoró esta semana, desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan a la comunidad sobre las mencionadas patologías, con la meta de lograr la toma de conciencia en la prevención de estos virus.

En este sentido, el médico infectólogo,Gustavo Méndez (M04688), señaló que existen varias tipos de hepatitis, las más conocidas son la A, B y C, también están la D y la E, no tan conocidas en nuestro medio.

Con relación a la hepatitis B, el profesional se refirió a la evolución de la patología. “La hepatitis B, puede tener una forma aguda, con una evolución hacia la cronicidad, en estos casos pueden derivar en dos formas, que son hacia la cirrosis o un hepatocarcinoma. Es una causa muy importante de trasplante hepático”.

Además, mencionó datos sobre cómo el organismo resuelve la enfermedad y señaló la importancia de las medidas de prevención. “La gran mayoría de los pacientes que adquieren la enfermedad de hepatitis B, alrededor del 80 % la resuelve el sistema inmunológico. La hepatitis B dispone de medidas de prevención que es la vacuna, que se aplica en tres dosis que también está en el calendario de vacunación a partir del 2.002”.

En el tema de la prevalencia de la patología, afirmó que tuvieron casos de infectados en pacientes con HIV, “afortunadamente existen medicaciones que se utilizan en estos pacientes y que sirven para tratar la hepatitis B”.

Con relación a la hepatitis C, el Dr. Gustavo Méndez, señaló que “no existen vacunas, para prevenir este virus, pero remarcó que existen tratamientos con un elevado índice de cura, lo que evita la cronicidad y con esta el desarrollo de un cáncer hepático o una cirrosis hepática”.

Otro tema que mencionó fue la forma de contagio. “La hepatitis C se contagia por la sangre, por lo que se sugiere que las personas, una vez en su vida se realicen un anticuerpo sobre hepatitis C (es un estudio de la sangre), sobre todo los que han nacido en la década del 60, 70, época en la que las transfusiones de sangre no contaban con métodos diagnósticos para hepatitis C”.

También, se refirió al grupo de riesgo “es común en adictos a drogas endovenosas, que comparten jeringas, estos tienen riesgo de contraer hepatitis B y C, sífilis, HIV, entre otras patologías”.

Al tiempo que agregó “es una enfermedad de riesgo de determinadas actividades que están en contacto con la sangre como ser: médicos, enfermeros, todos los que manejan elementos punzocortantes. En el Hospital Escuela no hemos tenido casos de hepatitis C, en el personal de salud por accidentes con elementos punzocortantes”.

Finalmente, precisó que la hepatitis B es más contagiosa que la C, porque no sólo se transmite por sangre, sino por fluidos corporales por lo que tiene una capacidad de contagio mucho más alta.

CP

ZF