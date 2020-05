Claudio Bustos vuelve con una magistral obra musical en homenaje a Ramón Ayala

Claudio Bustos es un cantautor argentino –nacido en Córdoba y misionero por adopción de los 11 años- que cultiva y promueve el arte en todas sus expresiones, a lo largo de una extensa y calificada trayectoria. Con 38 años de carrera artística, acaba de alumbrar un nuevo disco: “Claudio Bustos canta Ramón Ayala”.

Sus condiciones artísticas se evidenciaron en la temprana etapa escolar, allá por el año 1982 fue el comienzo de un camino profesional, tras ser consagrado como Solista Revelación de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, y casi paralelamente también se inicia como locutor, profesión que acompaña su carrera musical.

Con un registro vocal privilegiado, la elección de repertorios que lo definen y producciones en las que siempre observó detalles e innovaciones, Claudio Bustos, llega al 2020 con 14 discos que parten desde los ya desaparecidos LP hasta los CD´s complementados con producciones bibliográficas entre las que se incluyen sus poemarios.

Tanto en su producción musical como en escenarios donde llevó su arte, compartió espacios con renombrados artistas a lo largo de su carrera; como Litto Nebbia, Ramón Ayala, Víctor Heredia, León Gieco, Teresa Parodi (Argentina); Raúl Ellwanger, Pery Souza, Renato Borghetti, Elaine Geissler (Brasil); Patricio Manns, Karumanta (Chile), entre muchos otros.

Como intérprete, actuó en escenarios de las diferentes provincias argentinas, de Brasil, Uruguay, Bolivia, México, Colombia, Panamá, Paraguay y Francia, en estos dos últimos países residió y editó discos durante su estadía.

En esta última producción: “Claudio Bustos canta Ramón Ayala”, el artista reversiona clásicos del creador más representativo del litoral argentino desde “el agradecimiento y homenaje a un autor que marcó mi identidad musical con esta región del mundo que llevo siempre en mis interpretaciones”, describió.

Misiones Online entrevistó al cantautor a poco de dar a luz su nueva y magistral obra sobre el legendario –también cantautor e interprete- misionero, Ramón Ayala.

¿Qué significa para vos hacer un homenaje a Ramón Ayala?

Siempre es una gran responsabilidad trabajar sobre la obra de Ramón. Estamos hablando del poeta fundamental de Misiones y una figura de gran valía para la cultura argentina. Un autor que se ha cantado a lo largo y ancho del país desde hace tantos años y por los más renombrados intérpretes, desde Mercedes Sosa, Los Trovadores, Alberto Cortez, Víctor Heredia hasta Serrat y numerosos artistas de diversos países. Siempre me apasionó su obra, recuerdo de niño, a los 10 años aproximadamente, cantaba la Zambita de la oración y desde que lo conocí personalmente a mediados de los años 80, me cautivó con esa manera de describir a Misiones. Desde su poesía, sus canciones, su vasta obra pictórica, en fin, su andar por la vida contándonos.

Su obra tiene el repiqueteo de nuestros ríos en las costas de nuestra memoria; suena a canto de pájaros revoloteándonos el alma; tiene los matices del monte como un estallido de lapachos coloreándonos el horizonte. Es un duende que tiene el talento de decirnos lo que cada uno de nosotros quiere decirle a nuestra tierra y a nuestra gente, por eso es fundamental.

¿Quiénes intervienen en este disco?

Este disco está integrado por canciones que grabamos con Litto Nebbia hace 30 años y que salieron en un LP y nuevas versiones que hicimos en diciembre del año pasado. Es por eso que se puede escuchar a músicos como Bernardo Baraj (saxo), César Franov (bajo) Cacho Bernal (batería y percusión) Julio Lohormann (bandoneón) y el Grupo Vocal Enarmonía (canto y coros), con las nuevas grabaciones que hicimos junto a los integrantes del Trío Da Capo de Oberá, Sergio Rottoli (guitarra), Claudio Rottoli (acordeón) y Alejandro Cerri (bajo) y en la percusión el querido Horacio “Chacho” Ruíz Guiñazú. Todos con la dirección y arreglos de Litto Nebbia, quien toca teclados, piano, guitarra, armónica y además canta una lindísima versión en Posadeña linda.

Las obras fueron grabadas por Edgardo Rapetti y Mario Sobrino en el Estudio del Nuevo Mundo, del Sello Melopea (Buenos Aires).

Por lo visto; ¿Seguís grabando con Melopea el sello discográfico de Litto Nebbia?

Si, si, desde aquella primera experiencia que tuve de llegar al disco de la mano de Litto, hemos hecho varias producciones juntos. Es un privilegio trabajar con él y agradezco al cielo el poder hacerlo. Me siento muy cómodo trabajando con Litto y además aprendo mucho cada vez que lo hacemos.

¿En qué momento artístico de tu vida estás?

Estoy en un momento muy creativo y de mucho entusiasmo. Esta cuarentena que nos toca vivir me ha posibilitado leer un poco más de lo que venía haciendo, de escribir y repasar canciones que andaban guardadas por algunos cajones de mi casa. En mi vida siempre se han dado ciclos creativos. Hay épocas en las que no puedo escribir nada y hasta hubo momentos en los que no quería ni agarrar una guitarra, sin embargo, siempre aparece ese momento en el que surge la creación.

¿Cuáles son tus proyectos en el futuro inmediato?

Y… uno siempre va tratando de hacer algo mejor de lo que hizo, de superarse mientras pueda hacerlo. En los últimos años mi faceta como poeta comenzó a ocupar un mayor espacio. Realicé giras internacionales cantando y leyendo mi poesía. Actualmente preparo un nuevo libro y diagramando lo que quiero comenzar a grabar con vistas a un nuevo disco.

Reseña y biografía de Claudio Bustos



JAS