El impactante antes y después de un enfermero que sobrevivió al coronavirus

La imagen de Mike Schultz se volvió viral. Enfermó tras participar de un festival en Miami.

Con un cuerpo atlético, Mike Schultz, de 43 años, se mostraba fuerte y saludable. Pero este enfermero de San Francisco y no pudo evitar contagiarse del coronavirus Sars-CoV-2 y padecer los efectos devastadores que la enfermedad de covid-19 tiene en el organismo de las personas a las que ataca. Su figura se volvió viral luego de que decidiera compartir con sus seguidores las consecuencias de haberse infectado: “Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera”, resumió Mike cuando le consultaron sobre su aterradora experiencia.

Mike fue ingresado al hospital el 16 de marzo. Fue luego de viajar desde su ciudad hasta Boston donde lo esperaba su novio, el DJ Josh Hebblethwaite, de 29 años. Juntos viajaron a Miami donde el más joven de los dos tenía previsto pasar música en el Winter Party Festival. Fue allí donde se contagiaron.

“No importa si eres joven o viejo, si tienes condiciones preexistentes o no. El coroanvirus puede afectarte”, contó el profesional de la salud en una entrevista con el portal BuzzFeed. Mike estuvo sedado y con una intubación durante seis semanas. Cuando despertó, erróneamente, creyó que había sido tan solo una. “Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes. No podía sostener mi teléfono celular; era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho”, recordó.

Con una condición física óptima, este popular enfermero de Instagram solía ejercitar su cuerpo seis veces a la semana. Tampoco tenía condiciones físicas preexistentes que pudieran predecir que ante el ataque del virus nacido en Wuhan, China, fuera a tener inconvenientes graves. Pero después de permanecer inconsciente durante un mes y medio en una cama de cuidados intensivos había perdido 23 kilos, pasando de 86 a 63 kilogramos.

A los pocos días de mostrarse recuperado y de haber comenzado a comer por sus propios medios tomó una fotografía con su teléfono IPhone para mostrarle a sus 30 mil seguidores lo que el covid-19 había hecho en su físico. La primera de las imágenes, en la que podía vérselo saludable había sido tomada apenas un mes antes de que cayera enfermo. La composición causó impacto entre el público y en minutos se había viralizado. Con ellas, la leyenda: “Quería mostrarles a todo el mundo cuán malo puede ser estar sedado por seis semanas conectado a un respirador o intubado. Más allá de otras cosas, el covid-19 redujo mi capacidad pulmonar con una neumonía. Durante ocho semanas estuve alejado de mi familia y amigos. Ahora estoy poniéndome fuerte cada día y trabajando para incrementar mi capacidad pulmonar. Volveré a estar donde estaba de forma más sana en esta ocasión… incluso podría hacer cardio”.

En su entrevista con BuzzFedd Mike aclaró: “No pensé que fuera tan grave como hasta que las cosas comenzaron a suceder. Pensé que era lo suficientemente joven como para que no me afectara, y sé que muchas personas piensan eso. Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, si posees condiciones preexistentes o no. Te puede afectar”.

Sobre el día que se contagiaron en Miami, Mike recordó: “Sabíamos que estaba ahí (el virus). Sin embargo, no había restricciones reales. No había cuarentenas. Pensamos, bueno, tenemos que lavarnos más las manos y tener cuidado de tocarnos la cara”. A los pocos días ambos comenzaron a sentirse enfermos. Pero quien llevó la peor parte fue Schultz quien debió ser hospitalizado de urgencia. Mientras continúa su recuperación, Mike dijo que tanto él como su pareja reciibieron una catarata de reproches violentos por haber asistido al festival de música en el sur del país.

Finalmente, confesó que una de las cosas que más disfrutó fue pedir una hamburguesa a una cadena de comidas rápidas. “Tenía un gusto diferente”, dijo. Es que entre otras cosas, el covid-19 también afecta el sentido del gusto. Pronto volverá a vivir la vida plenamente, como hasta hace dos meses.

