La negociación de la deuda externa, los bonos y las variaciones en el precio del dólar desde una visión local

“Recordemos que lo que se está discutiendo es deuda con contratos en moneda extranjera y en legislación extranjera. Cualquier conflicto con ellos, se discute con un tribunal que no es local. En consecuencia, eso dificulta todo”, opinó Eduardo Rey Leyes, responsable de la Casa de Cambio “Dos Arroyos” de Posadas sobre las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional por pagos de deuda a bonistas extranjeros.

Eduardo Rey Leyes-FM Libertad

Al tanto de los pormenores de las negociaciones que se llevan a cabo y de las implicancias que tienen en la economía local, Rey Leyes explicó en FM Libertad que “el Gobierno no llegó a un acuerdo con los acreedores e hizo una propuesta unilateral, llamó a un canje que tuvo muy poca aceptación. Lo que en general el Gobierno planteaba era canjear un poco más de 20 bonos en legislación extranjera, dándole una opción de cinco bonos a un valor teórico de 35 centavos por cada dólar. Esto se rechazó y en el medio hay un vencimiento de unos bonos del canje del 2005 y 2007, vencían unos intereses y si el próximo viernes no se pagan, se entra en default. Es como que se juntaron varias cosas y el Gobierno prorroga su oferta de canje para el día 22, fecha que se transformó en muy importante”, intenta sintetizar el hombre de negocios.

Y continúa: “Estos bonos los puede comprar cualquier persona, pero por lo general el que los compra es un no residente de la Argentina porque él ante un problema no quiere venir a discutir acá, prefiere hacerlo en el extranjero. Hay gente que tiene muchos bonos, son los fondos grandes que compran: fondos de jubilaciones de Estados Unidos, de Europa; pero no quita que haya gente de la Argentina que también los tenga; por ejemplo, una Caja de Jubilaciones de profesionales. Es muy probable que compre bonos a diez años, por ejemplo, para inversiones”.

Sobre los bonos que urgen en estos momentos al equipo económico nacional, Rey Leyes diferenció: “Estos 21 bonos se pueden separar entre los que ya se habían canjeado en 2005 y en el 2010 y los bonos de la gestión Macri. Ahí hay una separación muy importante, porque los de 2005 y 2010 ya sufrieron estas esperas. Estamos hablando del perfil de un inversor que es totalmente distinto al que compró un bono en 2018. Al del 2005-2010 ya se le pegó un martillazo, ya se le sacó todo…eso se reestructuró en su momento, con la promesa de que les iban a pagar y ahora le estás diciendo que no lo van a hacer. En cuanto a la participación en el canje que salió mal en estos días, se cree que la mayor parte son bonos nuevos, no son de los viejos. El viejo ya te va a decir ‘ya me sacaste, no te permito que me saques un poco más”.

Retomando el tema, consideró que al día de hoy “se está en el punto en que el gobierno ofertó aproximadamente 35 a 40 centavos por cada dólar de deuda y los bonistas piden entre 55 a 60 centavos por dólar. La propuesta de los acreedores está en un piso teórico y acá el que más tiene que ceder es el Gobierno, es mi opinión. El gobierno es el que más se va a tener que acercar a esos 60 centavos de dólar…Ahora ya es una decisión política, si canjea o no. ¿Qué puede suceder ahora? Puede pasar que se siga conversando, habiendo pagado el Gobierno el vencimiento del viernes, o no, pero ya habiendo ingresado al default; se activan contratos derivados de quienes apuestan a que la Argentina defaultea o no, procedimientos más complicados de explicar”.

Sin embargo, Rey Leyes también considera que “puede también ocurrir que no se pague, se activen esos contratos derivados que son hostiles al ambiente de inversión y que se siga negociando, que el Gobierno no ceda o que mejore la propuesta, pero que otra vez no tenga la aceptación…y eso es una ensalada. Se está sacando deuda del mercado, la estás reestructurando, continúan los problemas…y no tiene mucho sentido, se patea la deuda para más adelante”.

Según su opinión, “la principal crítica que se puede hacer al Gobierno es que casi no paga. Son cuestiones conflictivas donde se analizan la cuestión de la buena fe”.

Diferencia entre el precio de venta del dólar

Rey Leyes abordó también el tema de la diferencia cambiaria que existe en la venta de dólares en Encarnación y en Asunción. “La gente de Asunción accede a un cambio paralelo (blue). La Argentina puso el cepo y eso hace que se dispare las cotizaciones paralelas, el peso se devalúa. Se ven los números, que prácticamente duplican a la cotización oficial. Yo sigo diariamente el tema de las reservas y están bajando casi cien millones diarios, en plena temporada de liquidación de dólares…es como que hay una reticencia a liquidar por parte de los productores, sobre todo de Rosario y La Pampa y está trayendo ciertos conflictos que el Gobierno va a tener que resolver…y todo esto en un ambiente de discusiones de deuda, de bonos de reestructuraciones…es una licuadora. En el medio aparecen cosas como las ofertas de los autos, las cosas vinculadas con el dólar oficial”, dijo.

Sin embargo, afirmó que esto no es extraño, ya que “se vio hace algunos años, cuando fue el cepo del Gobierno de Cristina Kirchner, que hace que ocurran cosas muy raras; por ejemplo, que un auto importado se venda al dólar oficial y puede costar más barato comprarlo en Argentina que en el lugar de origen, porque el que agarró dólares y los liquida en un mercado paralelo, usufructúa de esa brecha altísima de casi el 100 por 100 y accede a esos bienes. Son cosas que el Gobierno va a tener que ver y buscarle una solución”.

Finalmente, no dejo de mencionar que toda esta problemática se da de manera simultánea y constituyen un frente de conflictos agravado por la pandemia y la cuestión sanitaria en general que el Gobierno central tendrá que resolver de a poco. Se mostró confiado en las posibilidades de avanzar en todos los frentes.

