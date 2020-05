Fútbol: Cristian Barinaga y Hugo Troche manifestaron su deseo de volver a Guaraní Antonio Franco

La continuidad del fútbol es una incógnita, más todavía los torneos que se disputan en el interior del país. Tal es el caso del conjunto posadeño que disputa el Torneo Regional Amateur, que según trascendió, la competencia volvería en septiembre.

La franja de Villa Sarita quiere ser protagonista y en los próximos días firmarán dos refuerzos de lujo: Cristian Barinaga, ex San Martín de San Juan y Hugo Troche, ex jugador de Sporting de Santo Pipó.

En primer lugar, el primero que ilusiona a los hinchas franjeados es el Barinaga, el 10 expresó en los últimos días su deseo de volver a vestir la camiseta de Guaraní, el jugador tendrá su tercera etapa en el club. “Terminó de cerrar todo acá y vuelvo. No quiero jugar en otro lado que no sea Guaraní”, comentó el 10 a Misiones Online

La pandemia de Coronavirus, aceleró la vuelta del goleador de Villa Sarita. Barinaga logró dos ascensos con el conjunto posadeño y ahora dejó la puerta abierta para volver al equipo de Villa Sarita.

Mientras arma las valijas y ultima los papeles en la Policía para volver a Posadas, el ex jugador de San Martín explicó “son cuatro años que vengo jugando en este nivel (Primera Nacional), pero para mí que Guaraní este en el Regional es lo mismo que esté en la Primera Nacional. Ojala Dios quiera y tenga la oportunidad de poder volver a lograr algo con el club”, comentó en dialogó con De Alto Vuelo.

Cristian Barinaga. FM Show

“Siempre dije que quiero retirarme en Guaraní, creo que no es la hora de terminar mi carrera todavía, recien cumpli 35 y me siento muy bien, tengo 3 años para jugar tranquilamente”, añadió el goleador que convirtió más de 60 goles en el elenco posadeño.

Por otro lado, Hugo Eber Troche con último paso por Sporting de Santo Pipó también manifestó su deseo de volver a Guarani, y esta vez quiere sacarse la espina de haber perdido la final ante Central Norte. “Tuve una reunión con los dirigentes el sábado y está todo arreglado para volver a Guaraní Antonio Franco”, comentó el misionero en De Alto Vuelo.

Seguidamente, añadió que “contento por esta posibilidad de volver, me quedé con el gustito amargo por la final que se perdió ante Central Norte”

El proyecto que tendría Patricio Vedoya, presidente de Guaraní ilusiona a los jugadores “me gusta lo que se está armando con la vuelta de Cristian (Barinaga) y está la posibilidad de que se sume también Tobías (Albarracín) a quién lo conozco por haber jugado juntos”, agregó el jugador que estuvo cerca que emigrar a Sportivo Patria de Formosa.

Por último, Troche bromeó y dejó en claro que la camiseta 10 sería de Cristian Barinaga “la camiseta 10 es de Barinaga, con estar entre los 11 dentro de la cancha ya soy feliz. Hay que respetar la trayectoria de Barinaga, él ganó mucho con esta camiseta”, finalizó

“Pese a la pandemia que tiene sus duras consecuencias, dejaremos la chance que se juegue a partir de septiembre u octubre a diciembre, y que los ascensos, se puedan dirimir en la cancha”, dijo Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal de AFA

AR