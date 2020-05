El misionero Esteban Rolón entrena en España, un país castigado por el coronavirus: «el virus puede estar en cualquier lado, hay que tenerle respeto»

13 años han pasado desde que Esteban Rolón decidió emigrar de Posadas y buscar un futuro mejor en el fútbol. El mediocampista llegó muy joven a la pensión de Argentinos Juniors, se ganó el corazón de los hinchas del bicho y luego pegó el salto a Europa, en dialogó con Misiones Online, el misionero realizó un balance de su carrera, contó su paso por Italia, su vuelta a España y cómo vive la pandemia en uno de los países más afectado por el Coronavirus.

Formado en la cantera de Guaraní Antonio Franco, el posadeño no se olvida de su categoría 95 y mucho menos pierde la tonada misionera “mi inicio siempre fue en Guaraní, todavía mantengo contacto con todos los chicos, tenemos un grupo de whatsapp siempre estamos hablando, muy buena gente todos, nos divertíamos mucho de chiquititos”, comenzó diciendo el posadeño.

Luego, su nivel comenzó a subir y prontamente se dió cuenta que tenía dejar la tierra colorada y pegar el salto para poder cumplir el sueño del pibe, jugar en primera. Es así que el Bicho de la Paternal apareció en su vida “comencé luchando, al comienzo no jugaba, llegó un momento que me empezó a ir bien y de ahí arranqué a subir de categoría, paso muy rapido todo para mi, pero lo disfrute mucho”, comentó Rolón.

Estar lejos de la familia siempre es un problema, pero Esteban tenía claro que su idea era ser profesional “estuve 6 años en la pensión, siempre compartiendo con chicos, me tocó un excelente grupo y había chicos de todas las provincias, extrañaba mucho Posadas sí, había veces que quería volver, pero con el grupo de la pensión la pasábamos bien y eso ayudó a que yo no quiera volverme”, recordó Rolón mientras se prepara un mate amargo para tomar en Málaga.

Después de entrenar mucho tiempo en las divisiones inferiores, el pibe que llegó desde Posadas tuvo su recompensa y debutó en Primera “me tocó debutar cuando Argentinos estaba en un momento muy malo, jugamos 10 partidos y descendimos”, contó. Y añadió que “al año siguiente con el equipo que armó Gabriel Heinze pudimos llegar a los resultados y pudimos volver a la Primera con lo chicos del club, Argentinos es mi casa, estuve muchos años ahí”

“Se extraña mucho la familia, la sobremesa, estar en la preparación de la comida, también los amigos. Extraño ir a Ituzaingó, cuando puedo cada vez que voy trato de hacerlo”, comentó el misionero, que utiliza su tiempo libre para compartir asados e ir de pesca con sus familiares.

Luego de su gran paso por el conjunto de la Paternal fue traspasado al Málaga Club de Fútbol “decidí venir a españa, fue una decisión mía, por suerte me tocó llegar y jugar. No tuve una pretemporada, llegué, entrené y jugué, la adaptación la sentí dentro del campo de juego”, agregó Esteban, quien jugó los primeros seis meses, luego tuvo un cambio de director técnico y no estuvo en consideración.

Al año próximo, el misionero fue cedido a préstamos al club Genoa y toda una historia volvería a comenzar hasta disputó partidos importantes con el elenco Genovés “ahí busqué mucho aprendizaje, fue un año que me tocó jugar, una experiencia muy linda, una liga que tenía muchas ganas de jugar”, expresó el mediocampista.

Antes de emigrar al país Italiano, Esteban Rolón cumplió uno de sus anhelos, compartir una cancha de fútbol contra Lionel Messi, para la anécdota seguramente quedará el resultado encontra de 2-0.

Al ser consultado de cómo vivió ese encuentro, si intentó pararlo, quizás hasta porque no tirarle una “burra” el misionero fue precavido y dijo “era imposible pegarle, justo se venía el Mundial y no quería que pasara nada raro, llegaba a pasar algo y me moria”, bromeó Rolón. Y añadió “me tocó jugar el partido, lo disfrute al máximo desde que ingresé hasta que salí del partido, no se si me volverá a ocurrir algo así”, dijo.

ENTRENAR EN ÉPOCAS DE CORONAVIRUS

España reportó este martes 87 nuevas muertes por coronavirus. El total de víctimas fatales asciende a 27.778 en el país, uno de los más afectados de Europa, mientras que los contagios confirmados suman 232.037.

Hace dos semanas que han comenzado a entrenar, primero de forma individual, ahora iniciaron con las prácticas con una capacidad reducida “nos estamos adaptando, y ver cómo siguen los pasos del protocolo de La Liga”, contó

“Al comienzo la etapa estuvimos dos meses entrenando en casa, nos entregaron material y rutinas que hacíamos todos los días, hace unos días nos hicimos el test de PCR para ver si teníamos coronavirus y dimos negativos, era raro,entrenamos cada uno con una pelota”, explicó Rolón, quien intentará volver a Primera División con el Málaga, club donde todavia tiene un año de contrato.

La pandemia del covid -19 arrasó en el viejo continente, pero el misionero siempre estuvo atento a los detalles y no se expusó al contagio “directamente no salí de casa, compraba todo por internet. El virus puede estar en cualquier lado, siempre teniendo el máximo respeto y precaución a esta enfermedad”, sostuvo.

Para finalizar, el misionero manifestó que es positivo su balance de su carrera, y remarcó que cada paso que dio, es porque su familia que lo apoyaba en cada decisión que tomaba. Asimismo, dejó un mensaje a los jóvenes deportistas de la tierra colorada que sueñan con llegar a Primera “si te gusta el fútbol dedicate 100%, da el máximo siempre para llegar, si pudiste hacerlo bienvenido si no lo pudiste, quedate tranquilo que diste el máximo”, finalizó el posadeño, que todavía no pierde su tonada del barrio, a pesar que han pasado 13 años que partió desde Misiones.

