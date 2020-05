Denuncian que varias famosas argentinas cayeron en una estafa piramidal

La promoción de una máquina facial promete una piel perfecta y fue publicada por una larga lista de famosas argentinas en sus redes sociales.

La promoción masiva por parte de varias famosas de una “maquinita” facial que promete una piel perfecta llamó la atención de los usuarios en las redes sociales y denuncian que se trataría de una «estafa piramidal». La denuncia llegó contra Nu Skin, una empresa internacional con base en Utah, Estados Unidos, que se encarga de vender productos antiage, lo que incluye cremas y aparatos.

¿Qué es una estafa piramidal? Daniela Marmolini (conocida en Twitter como @dadatina), cofundadora de Chicas Programando y oradora de @TEDx, lo explicó a través de la red social: “¿Qué hace NUSKIN? Es una estafa piramidal […] Lo que buscan es que te inscribas como distribuidora poniendo plata y así recibir productos para revender. El problema es que no se gana casi nada y se termina gastando una fortuna. ¿Entonces cómo hacés dinero? Reclutando más gente, y que ellos recluten mas, etc etc. Parecido al telar de la abundancia, ¿se acuerdan?”.

La famosa «maquinita» fue promocionada en reiteradas veces por un sinfín de actrices, modelos, conductoras e influencers que se mostraban usándola y pedían que para comprarla uno se contactara con un revendedor.

Dentro de la lista, y gracias a las capturas de pantalla de las publicaciones, se pudo enumerar a: Rocío Guirao Díaz, Julieta Nair Calvo, Mica Tinelli, Laurita Fernández, Zaira Nara, Yanina Latorre, Cinthia Fernández, Marcela Kloosterboer, Stephanie Demner Jésica Cirio, Sofía Zámolo, Nai Awada, Silvina Luna, Jujuy Jiménez, Sol Pérez y Silvina Escudero.

Según informó Dada a través de Twitter, Nu Skin recibió demandas desde 1994, incluso una multa por estafa en la utilidad de sus productos y por vender efectos que no eran reales.

Otra tuitera aclaró que el escándalo se genera a partir de la actitud que tomaron las famosas que promocionaron el producto y los inconvenientes y responsabilidad social que tienen hoy en día las influencers en las redes sociales.

Las explicaciones en Twitter sobre las estafas piramidales incluyeron a varias empresas e incluso existe un documental de Nwtflix llamado «Betting on Zero» (2016), en el que se cuenta la historia de una supuesta estafa por parte de Herbalife.

La multiplicación de los puntos tiene como consecuencia recibir dinero a partir de una X cantidad de puntos acumulados. Desde ahí, la multiplicación es exponencial -como el COVID-: a mayor cantidad de puntos, mayor plata. — Fleur Calvi💚🧡 (@fleurcalvi) April 11, 2020

Vean que hasta este punto no nombré a ninguna empresa pero ya pueden ir viendo a cuáles me refiero. Entonces, por qué de golpe influencers cómo Stephanie D., Yanina L. y todo el escándalo de Cinthia Fernández por ESOS productos, eligen compartirtelos SIN nombrar la marca? — Fleur Calvi💚🧡 (@fleurcalvi) April 11, 2020

Y me refiero a la LUMI spa y ese aparato súper abrasivo que recomiendan pasarse en la cara todas las noches para tener “la cara radiante”, siendo que la exfoliación física está desaconsejada y puede ser muy dañina. — Fleur Calvi💚🧡 (@fleurcalvi) April 11, 2020

Si bien en un principio se pensó que se trataba de un canje, las sospechas salieron a la luz luego de que la China Suárez y Jimena Barón se mostraran en contra de promocionar la venta del aparato, siendo la actriz quien más tajante se mostró al respecto.

«NO quiero vender ninguna ‘maquinita’ para la cara, gracias», publicó en su cuenta de Instagram, lo que dejó ver la insistencia de los ofrecimientos para que se sumara a la red de promoción.

Jimena Barón publicó algo similar en sus historias de Instagram refiriéndose a “productos de belleza” y dejó algunos tips refiriéndose al costo de la maquinita: “Antes de gastar fortunas en productos de belleza, prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan conseguir según el bolsillo)”.

“Debería haber un gran cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso antes de intentar comprar magia. La magia no existe”, declaró.

NO quiero vender ninguna "maquinita" para la cara. Gracias. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 19, 2020





