Coronavirus: Trotta apuntó al mes de agosto como fecha tentativa del regreso a las aulas y consideró que Misiones necesita de las vacaciones de verano, “porque de la mano del turismo reactivará su economía”

El ministro de Educación de la Nación defendió el trabajo de los docentes argentinos y reiteró que “el año escolar no está perdido, estamos trabajando en condiciones excepcionales”. Explicó que el convenio que firmó Nación con Misiones “es para comenzar a cancelar la deuda que tenía la gestión anterior “que opera como garantía para el salario de bolsillo del docente” y aclaró que ni las vacaciones de invierno ni las de verano van a suspenderse: “Cuando superemos la pandemia, vamos a necesitar un tiempo de recuperación después de tana angustia”.

Nicolás Trotta (FM Circus, Posadas)

El ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, se refirió una vez más a la pregunta que todos los días se hacen los padres que tienen hijos en edad escolar. La fecha del regreso a las aulas fue el principal disparador del titular de la cartera docente en un extenso diálogo con FM Circus de Posadas consideró que “no sólo tenemos que trabajar en el cuándo sino también en el cómo vamos a volver a las clases. Sabemos que no va a ser en los próximos días, porque tenemos que esperar cómo evoluciona las diferentes instancias de apertura de algunos sectores de trabajo en nuestro país y debemos entender que la realidad de nuestras escuelas no va ser la misma que teníamos en el mes de marzo. Vamos a tener que ir hacia un proceso de distanciamiento físico, social que implica un desafío de generar los protocolos que cuando la pandemia nos permita, disminuyamos el riesgo del posible contagio”.

En la entrevista radial para el programa Sin Filtro, Trotta mencionó que “la apertura de las escuelas tiene que ser una decisión del Estado nacional, lo que no quiere decir que en algún distrito en particular se puede llegar a abrir con antelación”. Allí mencionó el caso de provincias que no tienen circulación viral o, como ocurre en Misiones, donde todos los infectados están recuperados de Covid-19. Dijo el ministro que “no vamos a poder volver todos juntos al mismo tiempo. Vamos a tener que sostener el distanciamiento y eso dependerá de la realidad edilicia de cada escuela. Quizás puedan volver de a mitades, por ejemplo. Vamos a tener que imaginar este camino hasta que se logre una vacuna que resuelva la problemática del Covid-19”.

Cuando fue abordado sobre la preocupación que tiene la comunidad educativa ante la posibilidad de que los alumnos pierdan el año escolar, Trotta fue categórico y repitió que “el año no se pierde. Sí tenemos que ser realista de que estamos en un año excepcional y eso nos lleva a pensar nuevas alternativas. No es un desafío fácil el que hoy está transitando nuestro sistema educativo y lo mismo pasa en el resto del mundo porque se suspendieron las clases en más del 90% de los países”

Trotta no quiso arriesgar una fecha concreta de regreso a las aulas, aunque mencionó que “agosto es una fecha tentativa para volver a las clases. Nos gustaría pensar en esa fecha, pero no tenemos la certeza. Tenemos que analizar cómo les va a los países europeos que han regresado a las clases en los últimos días y si pueden sostener ese regreso a las escuelas que tienen picos de contagio. Esto es el día a día escuchando al comité de expertos de la Argentina para tomar las mejores decisiones, siempre priorizando la salud de la comunidad educativa”.

Con relación a las vacaciones de invierno, Nicolás Trotta confirmó que “no se suspenden porque estamos reconociendo el enorme esfuerzo de nuestros trabajadores docentes, en los hogares de la familia y de parte de los estudiantes. Vamos a necesitar que haya un corte para producir algún descanso en toda nuestra comunidad educativa en un momento de tanta angustia”.

Deuda con Misiones

El máximo responsable de la cartera educativa nacional explicó también que la semana pasada, mantuvo una reunión con el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, “por quien tengo un enorme aprecio personal. Con él suscribimos un convenio que nos permite avanzar en cancelar una deuda de Nación no reconocida por la gestión anterior que opera como garantía para el salario de bolsillo mínimo de todos los docentes de Misiones que es muy importante”.

Por último, Trotta se refirió a las vacaciones de verano y vinculó a la necesidad que tiene Misiones de ir reactivando su actividad económica, a partir del turismo. “Sería contradictorio decir que vamos a reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros docentes y suprimimos las vacaciones de verano. Hay que tener en cuenta que hay provincias como Misiones, de un enorme caudal turístico, que va a necesitar de las vacaciones de verano para iniciar un proceso de recuperación económica”.

DG