Héroes cotidianos: usó su IFE para abrir una verdulería y dar trabajo a jóvenes que luchan por salir de las drogas

Cuando Marisol Staudt, supo que recibiría el bono de los $10.000 no lo dudo ni un segundo, sabía de que debía invertir bien ese dinero y hacerlo producir, no solo financieramente, sino que genere un impacto social. Matías, su pareja, luchaba para salir de las drogas, buscando oportunidades laborales y crecer, fue así que Staudt decidió emprender una verdulería en su vivienda del Barrio San Jorge de Posadas y a la fecha no solo su pareja tiene trabajo, sino que han extendido la ayuda a otro joven que también quiere dejar el mundo de los vicios y progresar.

Staudt tuvo muchas ideas para invertir el bono del IFE, sin embargo quería emprender un negocio que también ayude a las personas. Matías, el padre de su hijo, luchaba constantemente en búsqueda de oportunidades para salir adelante. Por mucho tiempo cayó en las garras de las drogas y la delincuencia, pero por su nenito de un año sabía que tenía que esforzarse. Sin embargo, reconoció que al ser marginado, las oportunidades que se le presentaban eran muy pocas o casi nulas.

Marisol, quería ayudarlo e impulsarlo, por eso, aprovechando el conocimiento de su pareja y los contactos con el Mercado Central, optó abrir una verdulería. “Primeramente pensé en vender ropa, hacerme un minikiosko, pero opté por la verdulería para ayudarle a mi pareja para que salga de las drogas ya que tenemos un bebé. Él trabaja en el mercado central y puede comprar las verduras y frutas para armar, pues él tiene muchas ganas de salir adelante”, dijo.

Señaló que el impacto trascendió a su pareja, porque ahora extienden esa ayuda a otro joven que también quiere dejar el mundo de las drogas.

Matias, la pareja de Marisol contó a Misiones Online la alegría de tener el apoyo de su pareja, quién lo ayudó a generarse oportunidades. “Me vino de Dios los $ 10.000 porque mediante eso y gracias a Dios pude dejar la droga y el alcohol, estaba metido hasta lo último y gracias a las autoridades pudimos invertir en el negocio. Ahora puedo ayudarle a un compañero que también estaba metido en la drogas”.

Señaló que debido al trabajo que realiza, la percepción de las personas hacia él ha cambiado. “Hoy las personas ven un cambio en mí, me tratan bien y ya no como marginal. Ahora me saludan y ven que quiero salir adelante por el bien de mis hijos. También con lo que estamos ganando, me he podido sacar mi DNI con ese dinero. La gente me trata de otra manera, antes era discriminado y hoy en día con la ayuda de los $10.000 y el impulso de Marisol, es diferente”, afirmó.

Matías indicó que con esa ayuda están trabajando su pareja, él y un compañero. “Yo como trabajaba en el mercado central pude hacer contactos y conocidos para tener buenos productos y a buen precio”.

Matias pidió a la personas que inviertan su dinero de manera sabia. “Deben saber invertir su plata y no en otras cosas que no les dará prosperidad. Esta inversión ayudó a otras personas, todos podemos hacerlo y gracias a Dios hoy pude salir adelante y estoy con mi familia y le agradezco a Dios uno por poner esa idea para que el presidente dé los bonos y por darme otra oportunidad”

“Queremos contagiar a otros ese ánimo. Los vecinos han aceptado y están ayudando”, acotó Marisol.

SPM