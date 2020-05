Ejemplos de empresarios que superan la crisis

La pandemia del Covid-19 obligó a mirar estratégicamente el negocio para encontrar las mejores medidas para poder sobrevivir y continuar, y lo que quedó en evidencia es la soledad en la que nos encontramos al tomar las decisiones, invadidos por tanta información, la cual impide que seamos objetivos para realizar el filtro necesario.

A los pocos días de haberse adoptado las medidas que responden a la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, que nos obligó a todos a quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los nuestros, se realizó una de las reuniones privadas de la Comunidad de Negocios de Mejora Continua.

Esta primera reunión fue de catarsis, cada Miembro pudo expresar las preocupaciones y desafíos de su sector, encontrando un ámbito de contención, generado desde la confianza distintas sugerencias para aplicar en sus respectivos negocios. Resultado: a los dos días, todos ya habían cambiado su mirada de la situación y encontraron distintas acciones a realizar con los recursos que tenían. Incluso surgieron asociaciones entre los Miembros, fiel reflejo del lema de Mejora Continua: Buenos Negocios, basados en Buenos Valores.

En esta sección, te presentamos algunos ejemplos de superación y adaptación de Miembros de la Comunidad de Negocios:

Daniel Ortigoza, Responsable Comercial de Don Víctor SRL y La Receta: Don Víctor SRL es la empresa madre de la sociedad familiar, mayorista y distribuidor de materias primas para panaderías y confiterías en la provincia de Misiones, se vió afectada por la situación de Pandemia. La joven creación, La Receta, empresa enfocada en el retail fue claramente un segmento beneficiado. Pero debieron resolver la llegada al público. Poder lograr que susclientes y prospectos visualizaran la amplia oferta y variedad de productos, desde la comodidad de sus casas. A partir de la Reunión Privada de la Comunidad de Negocios y escuchar las sugerencias de pares, encontró una solución: adaptar el canal de ventas a las nuevas tecnologías. Esta tarea fue encomendada a resolver por el Equipo de BiTecnologias (Miembro de la Comunidad de Negocios), quién lleva adelante el desarrollo de un E-Commerce, de implementación dual, para ambas unidades de negocios. Por otro lado, la empresa lleva una clara comunicación en redes de la mano de PubliSí. Podés encontrarlos en Instagram y Facebook como @lareceta.

Sol Benítez, dueña de Restaurante King Dom y El Pez Mágico King: las medidas de cuarentena afectaron de manera drástica a estos dos rubros. Sin embargo, Sol y su esposo Charly no bajaron los brazos ni la esperanza. Sacaron a relucir su cultura de trabajo, perseverancia y honestidad. Así, luego de la Reunión Privada de la Comunidad de Negocios, donde planteó los grandes desafíos, sus pares les fueron enviando sugerencias sobre distintas alternativas para seguir en actividad, vinculándose con sus clientes y generando ingresos para afrontar los costos fijos. Restaurante King Dom se adaptó: comenzaron a brindar sus servicios y su exquisita carta con delivery. Los encontrás en Instagram como @kingdompds. El Pez Mágico King se reinventó: brinda distintas opciones para armar el cumple en casa y que ningún chico se quede sin festejar. También organizan festejo virtual a través de una plataforma exclusiva con animación del personaje que elija el niño. Para ello se manda una tarjeta de invitación a cada uno, con el link para entrar, indicando el día y horario del cumple. Está la posibilidad de tener un animador que hará que los niños bailen, canten y se diviertan desde sus casas, haciendo que el cumpleañero tenga una experiencia única e irrepetible. Como plus, el Pez Mágico King graba el cumpleaños para que la familia guarde ese momento especial. Encontralos en Facebook como El Pez Mágico.

Diego Da Luz, dueño de Diego Da Luz Peluquería: Como a todo emprendedor,les afectó mucho tener que dejar de trabajar porque no generaban ingresos. Pero el aislamiento no enfrió el vínculo con sus clientes, con quienes mantenían contacto a través de WhatsApp y las redes. Por otro lado, con tanto contenido en las redes sociales debido al virus, trataron de mantenerse al margen y no ser repetitivos en cuanto a cuidados, para no saturar a la gente. Justo antes que se decrete la cuarentena estaban grabando su primer capítulo de una serie, con la cual querían generar suspenso, entonces fueron subiendo contenido en base al nuevo video. En esta época de series a la gente le gusta ver cosas nuevas y divertidas, cosas que sorprendan o no sean comunes. En Peluquería Diego Da Luz siempre están innovando y comenzaron con esta historia. El objetivo es divertir a los clientes ya que los actores son clientes que se animan a participar. Por otra parte, como publicidad,busca alcanzarmás clientes, generar contacto con otras empresas y trabajar en conjunto. Este fue un trabajo en equipo: filmación a cargo de Kevin Alfonso (@tachfilms), Diego Alvarenga, Paula Esteche (equipo de Peluquería Diego Da Luz). Esta estrategia generó nuevos seguidores y clientes, regresando a la atención al público con cita previa, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, y redobló la apuesta: publicaron el segundo capítulo de la serie y lanzó la competencia de cambio de look, con muchísimo éxito. Podés verlo en Instagram: @peluqueriadiegodaluz

Mejora Continua Comunidad de Negocios es un espacio exclusivo de desarrollo empresarial. Se crea un ámbito de contención, donde cada Miembro puede plantear sus inquietudes, proyectos y desafíos, enriqueciéndose de las distintas miradas, experiencia y vínculos que se generan. En cada reunión se trabaja con una dinámica particular, moderada por un facilitador, profesional y de vasta experiencia, el Ing. Martín Lesser. El permite encauzar las ideas y encontrar las mejores sugerencias en conjunto, además de la contención particular.

Además de las reuniones privadas de grupo, los Miembros de la Comunidad de Negocios, tienen acceso a capacitaciones con speakers de trayectoria nacional e internacional, de manera gratuita, vínculos para el desarrollo de sus negocios apoyados en las referencias de Mejora Continua y de sus pares, que se amparan bajo un código de conducta y confidencialidad, por otra parte, obtienen beneficios en servicios y productos de distintas empresas que se vinculan a través de distintos convenios con Mejora Continua.

Si querés saber más podés comunicarte a través del mail hola@mejoraok.com, del whatsapp +54 9 376 435-8152, de la página web www.mejoraok.com o de las redes sociales: @mejoraok.