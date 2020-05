Debido al parate económico, COFRA sacó al mercado cortes de cerdo y medias reces a precios de costo

Luis Mieth, presidente de COFRA informó que debido a que la actual coyuntura afectó la cadena de producción y comercialización de la carne de cerdo es que decidieron poner a la venta los kilos a precio de costo, para sostener a las más de 600 familias que depende de la empresa. Sostienen que la carne de porcino ha mostrado una reducción en la demanda y solicitan a la población apostar por el mercado misionero

Luis Mieth. Radio Express

El presidente de la cooperativa COFRA, indicó que han sacado al mercado cortes de medias reces y de carne de cerdo con precios al costo. Señaló que tuvieron mucha demanda en los primeros meses de este año, pero que ante la crisis económica actual existe mucha producción y poca demanda.

«El consumidor no está y la producción está. El cerdo hoy debería estar en $78 y para que tenga una idea hoy está en menos de $60, pero no es porque hicimos algo para bajar el precio, estamos trabajando a pérdida, pero el motivo es que tenemos dos opciones o quedarnos con nuestros cerdos en la granja o salirlos a repartir. Las grandes cadenas de consumidores deberían pensar en la producción misionera y comprar porque así están salvando a familias«.

Señaló que esta sobreproducción generó que el precio de estos animales esté muy por debajo. «Muchas empresas frigoríficas no son leales con el productor. Hoy ya no quieren cerdo. Las grandes empresas frigoríficas tienen su producción, pero salen a reventar el precio pagando un precio al productor, pero mientras que está el negocio. Mañana termina el negocio y ya no te conozco», cuestionó.

Informó que en la parte de producción primaria, el 95% de los cerdos que ingresan semanalmente a sus plantas frigoríficas son de sus cabañas donde son los productores genuinos y el 5% es de productores que hacen ciclo completo, es decir donde ellos hacen la cría y la recría y el productor hace el servicio de hotelería del ciclo de engorde.

«Nosotros le brindamos calidad del lechón, nutrición y asistencia técnica con todo los fletes y demás que recurren para llevar el cerdo y los alimentos a la chacra del productor y este pone luz y agua y su mano de obra y tiene una pequeña rentabilidad a su sistema productivo».

Señaló que con el estiércol del cerdo recuperan el suelo y mejoran el margen de ganancia. «Si invertimos esa materia prima al suelo, dejan de gastar en fertilizantes y productos químicos».

Recordó que más de 600 familias dependen directa e indirectamente de la cooperativa.

