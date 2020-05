Coronavirus: el desafío de los celiacos para alimentarse en tiempos de pandemia

En este tiempo de cuarentena y de parate económico, el acceso a los alimentos para celiacos fue todo un desafío, sin embargo, la nutricionista Virginia Núñez brindó recomendaciones para evitar la contaminación cruzada en casa y verificar los alimentos adecuados para la persona con celiaquía.

Las personas celiacas son aquellas que tienen una intolerancia permanente a las proteínas que están presentes en los cereales como el trigo, la avena, cebada y centeno. El único tratamiento que requiere esta enfermedad es la exclusión permanente de los alimentos que lo contienen, por ello en diálogo con Verónica Núñez, Lic. Mag en Nutrición con MP 44 brindó una serie de recomendaciones para evitar la temible contaminación cruzada.

Resaltó que es importante que el celiaco conozca y tenga acceso al listado de alimentos que figuran en las páginas oficiales de la A.N.M.A.T. «Sería bueno que todos los celiacos puedan tener el listado y a partir de allí verificar los alimentos que tengan el sello de libre de gluten».

Vea: Listado_Integrado_de_ALG

Sostuvo que en este contexto la disponibilidad de alimentos para los celiacos, se limitó de la misma manera que sucedió, en cierto momento con la población en general, pero resaltó la importancia de que estas personas elaboren sus alimentos caseros.

«Debemos insistir tanto con el paciente celiaco o con la población en general que deben priorizar los alimentos en el hogar que realicen preparaciones caseras, evitando los alimentos ultraprocesados, porque la gran mayoría de alimentos para celiacos son ultraprocesados y cuentan con grandes cantidades de azúcares de harinas refinadas, de aceites o grasas hidrogenadas o de sodio o de sal y el consumo excesivo de estos alimentos puede generar otras complicaciones y enfermedades».

Señaló que los productos para celiacos muchas veces tienen más grasas saturadas e hidrogenadas que para la población en general.

Recordó que los celiacos no deberían comprar alimentos que vengan a granel, aunque no tengan gluten porque pueden tener contaminación cruzada que se produce cuando restos o pequeñas cantidades de gluten se contaminan y que esta contaminación se puede dar en el momento de la elaboración, industrialización o incluso en la casa.

En casa

Sostuvo que en una hogar en el que una persona es celiaca hay dos alternativas o pueden tomar la decisión de que todos cambian su dieta a libre de gluten o si las personas que no son celiacas quieren seguir consumiendo productos con gluten deben tener todo separado, no solo desde los cubiertos, sino también el horno, el microondas , la cocina, etc.

“Muchas familias cuando tienen hijos celiacos toman la decisión de seguir la misma dieta porque generalmente cuando hay un paciente celiaca en la familia, por allí tarde o temprano aparece otro porque hay un componente genético”, afirmó.

Ejemplo del menú de un día

Alimentación de un día SIN TACC, alta en fibra, baja en grasas y harinas refinadas.

Desayuno

Infusión con leche descremada. Pan integral sin TACC de harina de trigo sarraceno y semillas, con queso untable y una fruta cortada encima ( banana, arándanos, kiwi, etc.).

Almuerzo

Cazuela de pollo con arroz integral y brócoli.

Postre: pudin de chia.

Merienda

Yogurt de frutas con muesli casero

Cena

Omelette de espinaca con ensalada de chaucha, zanahoria rallada, palta, tomate y lentejas.

El pan sin tacc integral reemplaza la harina premezcla comprada que se usa siempre en los panes sin gluten, se puede usar trigo sarraceno u otras harinas (arroz integral, legumbres), mezcladas con almidones (maíz, mandioca).

El muesli casero se prepara mezclando variedad de cereales sin gluten con frutas secas y desecadas. Se coloca en un frasco de vidrio y listo. Se puede utilizar para mezclar con yogurt o licuados.

«Hay que aclarar que este es solo un modelo de alimentación de un día. Las cantidades y los ingredientes van a depender de las necesidades particulares de cada uno y de la etapa biológica en la que se encuentren (niños, embarazadas, adultos). Por ello es imprescindible consultar con un profesional en nutrición y experto en celiaquía», recomendó.

SPM