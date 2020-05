Alerta en las costas de EE.UU por la llegada de la tormenta tropical Arthur

La tormenta tropical Arthur es la primera formación de este tipo de la t emporada de huracanes del Atlántico, que en general comienza hacia principios de junio y genera alarma para las localidades que se encuentran en las costas de Carolina del Norte.

Ayer, la formación tormentosa se acercó un poco más a la costa este de Estados Unidos y se espera que hoy golpee la costa del citado estado y cause algunas inundaciones leves y un fuerte oleaje.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, emitió una alerta por tormenta tropical para la cadena de islas Bancos Externos frente a las costas de Carolina del Norte en su reporte del domingo. Para las 02.00 de la mañana de este lunes, hora del este, el vórtice de la tormenta se encontraba aproximadamente a 185 millas (300 kilómetros) al sur-suroeste de Cabo Hatteras en Carolina del Norte.

Here are the #Arthur Key Messages for the 5/18/11 am advisory. For more on the advisory see https://t.co/tW4KeGdBFb or for local conditions go to https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/nT0kaEzGuH

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) May 18, 2020