Señalan la importancia del control de la hipertensión arterial para reducir riesgo de ACV, infartos y daño renal

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora hoy 17 de mayo, desde el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” informan sobre esta enfermedad, que en tiempos de Covid-19, adquiere aún más relevancia, ya que es considerada dentro de la población de mayor riesgo.

El control de la hipertensión arterial reduce el riesgo de ataque cerebral-demencia, infarto de miocardio y daño renal. Llevar una alimentación saludable, disminuir el consumo de sal, realizar actividad física en forma regular, no fumar, son los pilares para el control y la prevención de la enfermedad.

En este sentido, el Cardiólogo del Hospital Escuela Escuela, Dr. Pablo Irusta (MO 5270) explicó que la hipertensión arterial es el aumento de la presión sanguínea. Por lo que señaló que la falta de control de la Hipertensión Arterial y otros factores de riesgo cardiovascular, como fumar, podrían predisponer a padecer formas severas de Covid-19, si la persona sabe que es hipertensa y el promedio de los valores de su presión arterial es mayor a 135/85mmHg, es posible que su tratamiento requiera un pequeño ajuste. En ese caso conviene hacer una consulta médica.

Además, recomendó realizar controles de la presión arterial y se refirió a la importancia de los medicamentos “si tiene un aparato para medir la presión, puede tomarse a la mañana y a la noche siguiendo las recomendaciones de su médico. No suspenda o modifique la medicación por su cuenta, consulte a su médico”.

También, resaltó la importancia de llevar una alimentación saludable, evitando el consumo de sal “el aislamiento social necesario para impedir la diseminación del virus podría llevarlo a tener un estilo de vida menos saludable. Coma moderadamente y sin sal. No se olvide de las frutas y verduras diarias, no fume. Si tiene balanza controle su peso, manténgase activo, no esté mucho tiempo sentado o viendo televisión. Aproveche cualquier oportunidad para moverse”.

Finalmente, el profesional comentó que la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial tiene interés en conocer los efectos de la cuarentena en los pacientes con hipertensión arterial. Por ello, compartió un link con la población para responder en forma anónima una encuesta: https://forms.gle/JFQjHjUXRAUWQ8s4A.

Por su parte, la responsable del Servicio de Nefrología del Hospital Escuela, Dra. Irene Paz (MO2263) señaló que una de las patologías prevalentes que favorecen a las patologías renales es la hipertensión arterial “la hipertensión arterial mal controlada es un factor de mal pronóstico de la enfermedad renal crónica. Es un factor de progresión de la enfermedad renal, de ahí la importancia de detectarla y controlarla”.

Asimismo, recordó que hace diez años en la Argentina existe una Ley en la que se busca controlar el consumo de sal, prohibiendo los saleros en las mesas de restoranes “la sal actúa negativamente en las personas que tienen hipertensión arterial, pero también una persona que come excesivamente con sal, se predispone con el tiempo, al desarrollo de hipertensión arterial, menos sal es más vida”.

Otro tema al que se refirió la nefróloga fue el alcance de la patología “la hipertensión arterial está reconocida como una subespecialidad en la Argentina y en el mundo. La hipertensión arterial abarca la cardiología, la nefrología y la clínica médica, estas especialidades se entrecruzan, están totalmente integradas en la atención de esos pacientes”.

Finalmente, afirmó que la hipertensología como la diabetología, alcanzan un campo muy amplio para el estudio, investigación, prevención y control de estas enfermedades tan prevalentes en el mundo.

Del mismo modo, desde el Servicio de Nutrición del Hospital Escuela dieron recomendaciones nutricionales para prevenir la hipertensión arterial “una alimentación saludable es fundamental para prevenir enfermedades crónicas”.

Por lo que agregan, que la Organización Mundial de la Salud recomienda por día, sólo 5 gramos, de sal de mesa, equivale a una cucharadita de café. Al tiempo que aconsejan aumentar el consumo de frutas y verduras, consumir 8 vasos de agua segura por día y realizar actividad física diaria, al menos 45 minutos.

Otra recomendación que ofrecen es evitar el consumo de sal, no fumar y realizar controles de la presión arterial.

Finalmente, mencionan que para dar sabor a las comidas, se puede utilizar condimentos aromáticos como ser perejil, tomillo, albahaca, ajo, azafrán, orégano, nuez moscada, canela, salvia, eneldo, romero, etc.

CP

ZF