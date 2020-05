Marcelo Tinelli reveló cuándo estima que podría retornar el fútbol en la Argentina

“Hoy no es cercano el regreso del fútbol argentino. Tapia es muy firme con su pensamiento y hasta que el Gobierno no diga que se pueda entrenar, no se entrenará. No hay que pensar que el fútbol va a volver a corto plazo. No puedo decir una fecha porque esto es día a día”, reconoció Villani en diálogo con la prensa.

Imaginando a futuro el día que esto se produzca, el médico de la AFA contó la importancia de que “todos tengamos el mismo protocolo, avalado por FIFA y CONMEBOL”. Asimismo, afirmó que “es casi imposible que un futbolista se infecté de COVID-19 jugando” y en este punto admitió que sí “es factible es que lleve el virus al vestuario desde afuera”.