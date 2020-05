Lino Barañao dijo que “no es poca cosa» que «el mundo ponga a la Argentina como ejemplo en la ciencia»

—Espero que esta crisis sirva para hacer cambios trascendentales. Einstein decía que las crisis son el único momento donde uno puede hacer cambios profundos. Lo más estúpido es negarse o no aprovecharlas. Me parece que tenemos que aprovechar que la Tierra se aplanó, no que perdió densidad, pero Argentina estaba varios escalones por debajo, y ahora todos bajaron. Que pongan a la Argentina como ejemplo, sobre que toma decisiones basadas en la ciencia, no es poca cosa. No es solamente resolver la pandemia. Es presentarla como un país diferente y confiable en este sentido.