Falleció esta madrugada el antropólogo e investigador Héctor Jaquet, reconocido por su aporte a la educación pública y a la historia de la “Misioneridad”

El deceso se produjo en la madrugada de este domingo 17 de mayo y la triste noticia se vio reflejada a través de las redes sociales. El profesional venía de realizarse una intervención muy compleja desde abril, y estaba luchando en su proceso de recuperación. El magíster en Antropología Social, Héctor Eduardo Jaquet, fue un historiador, fue docente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), y se ganó un rol de relevancia como realizador de documentales, con la publicación de libros y por su militancia en la enseñanza de la historia del pueblo misionero.

Desde la ADUNAM comunicaron “con profundo pesar el fallecimiento del docente, una persona muy querida por los compañeros docentes y no docentes de la casa de estudio”, e informaron que el velatorio se realizará en Francisco de Haro 3199, casi Félix Aguirre, desde las 15 hasta las 18 horas, siguiendo un protocolo de seguridad sanitaria de hasta diez personas por sala.

Por su parte, la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Gisela Spaciuk, expresó que fue «un destacado por sus aportes en la historia de la provincia Misiones y sus numerosas publicaciones sobre educación. Fue realizador y documentalista de memorables escenas de la vida de pueblos y personas de nuestra provincia. Héctor dedicó su vida a la docencia en defensa de la educación pública y fue muy querido por sus estudiantes».

Jaquet dictaba cursos de postgrado en la Especialización en Docencia (UNaM), la Especialización en Estudios Culturales (UNSE) y la Maestría en Sociología de la Cultura (IDAES-UNSAM). Era Profesor de la Tecnicatura en Gestión Universitaria y Licenciatura en Gestión Universitaria, dictadas para el personal no docente de la UNaM.

Publicó varios libros como ser: En otra historia. Nuevos Diálogos entre historiadores y educadores en torno a la construcción y enseñanza de la historia de Misiones (Unesco-Editorial Universitaria de Misiones, 2000); Haciendo historia en la aldea (Centro de Investigaciones histórico-culturales, 2002) y Los combates por la invención de Misiones. La participación de los historiadores en la elaboración de una identidad para la provincia de Misiones, Argentina (1940-1950) (Editorial Universitaria de Misiones, 2005).

Integró varias obras colectivas como “Ciudades en las fronteras” (CIECAS-Santo Domingo, República Dominicana, 2007), “Debates de Mayo III: Identidades, territorios y fronteras” (Edhasa, Buenos Aires, 2008) “Polcy, Rusini i Ukraincy, Argentynczycy. Osadctwo Misiones 1892-2009” (Instituto Iberoamericano, Universidad de Varsovia, Polonia, con dos ediciones 2010 y 2013); y varios artículos en revistas científicas en el campo de su especialidad.

Foto: Santiago Carabante lo despidió con una anécdota y una imagen de un momento hermoso compartido con Héctor Jaquet, en el año 2014.

Dolor y despedidas en redes sociales

Con profundo dolor, tristeza y mucha impotencia por no lograr cambiar este destino, sus colegas, docentes y no docentes, amigos y ex estudiantes, lo despiden en forma virtual a través de las redes sociales, con reconocimientos emotivos por haber sido “una gran persona, humilde y de mente brillante, un intelectual, un docente inolvidable. Será un profesional recordado por su aportes para la educación pública y la historia de todo el pueblo misionero”, son algunos de los tantos comentarios que expresan quienes conocieron o coincidieron en algún momento de la vida con el profesional.

Jaquet se había sometido a una compleja cirugía, tras pelear con una enfermedad “como un gran león”, pero finalmente llegó el lamentable desenlace, señalaron sus familiares.

Foto: Gentileza Oberá en Corto

Amigos, colegas y estudiantes lo recordarán con esa sonrisa, esa luz especial que irradiaba y lo gran persona que fue en este terreno. El antropólogo Roberto Abinzano, amigo personal de Jaquet, quien en las últimas semanas iba acompañando con partes médicos sobre la evolución del colega, quedó ante el dolor de la noticia casi sin palabras para despedirlo: “Ya no estará más con nosotros el amigo, el docente, el investigador, y sobre todo el compañero honesto, noble, generoso y leal”, logró resumir en su muro de facebook al que llamará a silencio por un buen tiempo.

“Un excelente docente, comprometido con la educación pública, con sus estudiantes, cálido y maravilloso ser humano. Eternamente agradecida por su ayuda incondicional cada vez que lo necesité”, expresó con gratitud una ex alumna.

José Vallejos lo recordó como un profesor distinto, siempre con palabras claras, precisas y sin vueltas.” Por lejos, unos de los mejores motivadores del Sí se puede, del no todo está perdido, muchos hoy somos técnicos gracias a ese empuje, garra y pasión que transmitía. Siempre estará en nuestro recuerdo. Estemos felices y orgullosos de decir que fuimos alumno de uno de los mejores profesores de Universidad Nacional de Misiones”, describió con pesar el ex alumno.

Desde el IAAviM (Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones) lo recordaron como «un militante del audiovisual en nuestra provincia. Realizó obras que quedarán en nuestra memoria y corazón por su sensibilidad, profundidad y honestidad para transmitir rasgos de nuestra cultura misionera. Entre sus producciones audiovisuales se destacan, como guionista y director: Universitarios (2012), Barbacuá (2014), Cerro Corá. Un pueblo que se resiste al olvido (2015) y La pasión de Anita (2016), entre otras. Desde que iniciamos con el IAAviM, nos brindó todo su apoyo y compartió generosamente su experiencia con jóvenes entusiastas del audiovisual en proyectos como el de Cine Joven Comunitario, Seminario Taller de Cine Documental, Laboratorio de Proyectos Documentales, capacitaciones en Oberá en Cortos, entre otros. Nos facilitó sus obras para que el público pueda disfrutarlas a través de las distintas plataformas de exhibición. Estaremos siempre agradecidos por haberlo tenido como compañero y estamos seguros que lo que sembró en muchos guionistas y realizadores que tuvieron la oportunidad de compartir y aprender junto a él, florecerá a través de nuevas obras audiovisuales», concluyeron.

Por Patricia Escobar

Foto de Portada: gentileza IAAviM