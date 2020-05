En Olivos: terminó la reunión cumbre entre Alberto Fernández y parte de su gabinete económico por la negociación de la deuda

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y parte de su gabinete participaron de una reunión técnica en la quinta de Olivos sobre la negociación de la deuda, a cinco días del plazo final para llegar a un acuerdo con los bonistas. Según trascendió, desde las 17, Fernández se reunió junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo «Wado»de Pedro, su par de Producción, Matías Kulfas, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El día clave en el proceso de reestructuración de la deuda se acerca y en los mercados no hay todavía una visión clara respecto de si finalmente el país caerá o no en default; en este contexto y en medio de la pandemia de coronavirus, las noticias que llegan desde el exterior no hacen más que agregar incertidumbre a la complicada realidad local. La pandemia, relaja los términos de las negociaciones.

El lunes pasado, la Argentina extendió oficialmente hasta el 22 de mayo el plazo para que los acreedores adhieran al canje de deuda con el que busca evitar un default.

La nueva fecha del 22 de mayo para cerrar la negociación coincide con el día en que vence período de gracia que tiene la Argentina para pagar un vencimiento de US$ 503 millones de tres bonos Global que originalmente debía ser abonado el 22 de abril pasado.

La importancia que tiene ese día es que en el caso de que no se abone la deuda sin que exista un acuerdo previo sobre la materia, el país entraría en situación de default.

El proceso de reestructuración de deuda encarado por el gobierno contempla también la renegociación del contrato con el FMI por una deuda de US$44.000, así como con otros foros multilaterales -como el Club de París-, entre otras cuestiones.

Fuente Télam y La Nación

AD