El testimonio de la paciente que denunció a Mühlberger: «Me dieron un té y me durmieron sin mi consentimiento»

María Laura Rossi se sometió a un procedimiento que le provocó ulceras. Llevó el caso a la Justicia en el 2017. Podría declarar en la nueva causa contra el médico de los famosos.

Después de la detención del doctor Rubén Mühlberger y la clausura de su centro de estética ubicado en Retiro, los testimonios en su contra se multiplican. Este viernes una expaciente que lo denunció ante la Justicia en el 2017, relató en diálogo con TN lo que vivió en la clínica contra la que ahora todos apuntan. «Me dieron un té y me durmieron sin mi consentimiento», dijo.

María Laura Rossi llegó al centro de Mühlberger en busca de un tratamiento estético «no invasivo». «Venía de perder tres embarazos porque soy trombofílica y quería poner mi organismo en orden y cuidarme», contó la mujer, quien asegura que confió en el doctor por su reputación y por la gran cantidad de famosos a los que atendió.

Después de haber realizado un tratamiento estético en la clínica, el doctor le programó un turno para otra terapia. «Como no me gustan las cosas invasivas, me asusté y cancelé la fecha, pero desde el centro me llamaron y me convencieron», relató.

El día de la intervención, Rossi creyó que se trataba de «una sesión de aparatología común» para reducir la celulitis. Sin embargo, en el lugar la sedaron sin su consentimiento y, mientras estaba dormida, le insertaron una cánula en el cuerpo.

«Me dieron un té con el que me durmieron absolutamente, me dijeron que era para relajarme. Cuando desperté tenía una cánula en las piernas que sentía que me quemaba, pero no podía hablar, estaba absolutamente drogada», relató.

La explicación que le habían dado a la mujer es que iba a recibir un tratamiento con una tecnología recién llegada desde Alemania y que, una vez finalizada la sesión, podría seguir con su rutina habitual.

«Me desperté con la cánula en la pierna y me quemaba. Me quejé y me dijeron que ya terminaban. Yo nunca vi si estaba en un quirófano, si había un desfibrilador en el lugar, nada…», continuó la mujer, que además aseguró que no le habían hecho estudios antes de someterla al tratamiento.

«Sufrí abandono de paciente», afirmó Rossi. Según relató, después del episodio, el doctor no volvió a verla y para «solucionar» las secuelas que le quedaron solo le indicó una conocida crema de venta libre en farmacias.

Según la denuncia, el procedimiento le causó ulceras. «Tres años después sigo teniendo marcas impresionantes y me da miedo hacerme cualquier tratamiento», dijo.

Aunque le aseguraron que la denuncia no iba a prosperar, Rossi llevó el caso a la Justicia en el 2017. «Pensé que era algo que me había pasado solo a mí, pero hoy, tres años después, entiendo lo que están mostrando y me da tranquilidad saber que más gente se va a enterar de que lo que pasaba ahí era ‘el cuento del tío'», manifestó.

