Con un máximo de 100 clientes y atendiendo en tres grupos y días diferentes, así empezarían las actividades en el mercado La Placita

Trabajadores del Mercado Modelo La Placita presentaron un protocolo para que las autoridades los habiliten para abrir sus puertas. El documento que tiene como objetivo que los 253 comerciantes reinicien sus labores, exige entre otras cosas, el uso obligatorio del barbijo, la habilitación de solo dos entradas y un horario destinado a la población de riesgo.

El delegado del Mercado Modelo La Placita, Gustavo Ruiz, informó que ya han presentado el protocolo y las solicitudes para que las autoridades los habiliten a retomar sus actividades y estimó que en el corto plazo ya estarían retomando sus funciones.

«Estamos esperando las resoluciones desde el Gobierno para ver cuándo comenzar. El protocolo fue armado con la coordinadora que es Valeria Noguera y conjuntamente con los 14 delegados que conformamos el mercado y consisten en todas las medidas de seguridad e higiene que estamos proponiendo para iniciar nuestras actividades».

Además de la exigencia de alcohol en gel y el uso obligatorio del barbijo, al ser 253 mercaderes, el sistema de atención será en tres grupos y en días diferentes que se irán intercalando. Solo habrá una entrada que será a través de la calle Sarmiento y una sola salida por calle San Martín».

Indicó que el horario de atención será desde las 9:30 horas hasta las 17:30horas. La primera hora será destinada a las personas en situación de riesgo.

«Debido a la extensión del mercado, en el pedido solicitamos que sean atendidos hasta 100 clientes. Por cada local atenderá una persona, por el momento estamos así debido al distanciamiento de 10 metros cuadrados que exige la Ley y es por eso que propusimos el sistema de atención de dos veces por semana para cada locatario, porque somos tres grupos y debemos cuidar el distanciamiento exigido».

Señaló que los niños menores de 12 años podrán ir a comprara con sus padres y que al ingreso de los consumidores el personal municipal irá controlando la temperatura.

Ventas online

Según Ruíz, las pocas ventas que tuvieron durante este parate económico en cierto modo fue orientado a paliar los costos fijos. «La venta más que por lucro, fue por necesidad. La gente fue vendiendo sus cosas más por sustento porque las cuentas seguían viniendo y desde el punto de vista lucrativo no hubo, porque la gente no está ganando, sino recuperando su capital», dijo.

Precisó que muchos de los comerciantes no cobraron el IFE porque no reunían los requisitos y muchos otros que no pudieron cobrar por falta de conocimiento o asesoría tecnológica.

Señaló que debido al parate económico tuvieron algunos casos de personas que pasaron graves crisis, por ello «me contacté con la Ministra de Trabajo y ella nos brindó una bolsa de mercadería bastante completa e hicimos una lista y ella misma se encargó de entregar domicilio por domicilio a las familias más afectadas», acotó.

SPM