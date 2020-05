Bundesliga: mirá la grilla completa de partidos para este fin de semana

La espera terminó gracias a la Bundesliga, que se transforma este sábado en la primera competencia de las importantes de Europa en volver a la acción.

Todo comenzará alrededor de las 10.30 y será transmitido por la señal de cable ESPN 2: Borussia Dortmund-Schalke 04, el denominado clásico del Rhur.

Al cabo de 69 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus, Alemania vuelve a darle la bienvenida al más popular de los deportes. Y en su regreso hay un plato fuerte a pesar de que se sirva de entrada. Será en el estadio Signal-Iduna-Park (foto), el escenario con mayor promedio de público por partido en el fútbol mundial, que esta vez estará sin espectadores, respetando el protocolo de seguridad sanitaria por el Covid-19.

En esta reanudación se implementará la modificación de las normativas sugeridas por la FIFA para que los equipos puedan hacer cinco cambios por partido. La medida apunta a preservar el estado físico de los jugadores y mitigar el efecto de la inactividad provocada por la pandemia.

Aún sin vacuna, aún dentro de la pandemia de Covid-19, vuelve el fútbol y el director de la Liga Alemana, Christian Seifer, dijo: «No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones. Hubiera sido irresponsable plantear sin tests el regreso, la alternativa era esperar una vacuna, lo que podría durar meses o años, y ningún club hubiera podido asumir esa situación económicamente».

El Dortmund está segundo en la tabla con 51 unidades, a cuatro del puntero Bayern Munich, que busca el octavo título consecutivo y que jugará el domingo visitando a Union Berlín. Por su parte, el Schalke está sexto con 37 unidades y por ahora ingresa en la clasificación para la Liga de la UEFA. Este será el 96° clásico y la paridad es notable, con diferencia de 33-32 para Borussia, con 33 empates.

En Dortmund juega el ex Boca Leonardo Balerdi, y tiene al notable goleador noruego Erling Haaland y podría jugar el «verdugo» de Argentina en Brasil 2014 Mario Gotze, debido al desgarro de Marco Reus entre tantos lesionados como Axel Witsel y Jadon Sancho.

Las medidas a tomar

En la previa a la reanudación se han tomado medidas que fueron desde los controles hasta el cierre de los hoteles de concentración. Para el caso de los partidos, al haber más involucrados, habrá medidas adicionales y no más de 300 personas en el estadio, dividido en tres zonas de 100 como máximo.

Aparte de los 18 futbolistas por lado, habrá 20 colaboradores habilitados, los cinco árbitros y cuatro alcanzapelotas, cada uno con botella de agua individual y con prohibición tanto de escupir como de saludarse, mientras que los suplentes y quienes estén de la línea de cal hacia afuera deberán usar tapabocas. El DT podrá quitársela para dar indicaciones siempre y cuando no tenga a alguien a menos de 1,50 metro de distancia. En el post, la conferencia de prensa será por videollamada.

No habrá público en las canchas. Borussia Monchengladbach, al menos, no se sentirá tan solo porque más de cinco mil hinchas pagaron 19 euros para estar representados con su foto en las tribunas.

La fecha completa

Sábado

10:30 Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN2).

10:30 Leipzig vs. Friburgo (ESPN2 – en diferido a las 15:30 ARG)

10:30 Hoffenheim vs. Hertha Berlin (Fox Sports 2)

10:30 Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn (Fox Sports – en diferido a las 18:00 ARG)

10:30 Augsburgo vs. Wolfsburgo (Fox Sports – en diferido a las 20:00 ARG)

13:30 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach (ESPN2)

Domingo

10:30 Colonia vs. Mainz (Fox Sports)

13:00 Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN2)

Lunes

15:30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN2)

