Vuelve el fútbol: día y hora de los 9 partidos de la Bundesliga que se verán en Argentina

En el duelo más destacado, el sábado se jugará el duelo entre Borussia Dortmund y Schalke 04. Se podrán realizar cinco cambios por equipo como dispuso la FIFA.

La Bundesliga se pondrá en marcha este sábado con partidos a puertas cerradas y estrictas reglas sanitarias y de esta manera será la primera de las grandes ligas de fútbol en regresar a la actividad después del parate por la pandemia de coronavirus.

El certamen alemán tendrá la presencia de cinco jugadores argentinos en la máxima categoría, Lucas Alario y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Santiago Ascacíbar (Hertha Berlín), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y David Abraham (Eintracht Frankfurt) y uno en la segunda: Nicolás González (Stuttgart).

La Bundesliga, que autorizó la implementación FIFA de los cinco cambios por equipo, vuelve en la fecha 26 con Bayern Múnich como líder del torneo con 55 puntos seguido por Borussia Dortmund (51), RB Leipzig (50), Borussia Monchengladbach (49) y Bayer Leverkusen (47).

El sábado se jugarán dos encuentros a las 10.30, Borussia Dortmund-Schalke 04 y Hoffenheim-Hertha Berlin, mientras a las 13.30 se disputará Eintracht Frankfurt- Borussia Monchengladbach, a las 16 Leipzig-Friburgo, a las 18 Fortuna Dusseldorf-Paderborn y a las 20 Augsburgo-Wolfsburgo.

El domingo, a las 10.30 se enfrentarán Colonia-Mainz y a las 13 Union Berlin-Bayern Munich, a la vez que el próximo lunes a las 15.30 Werder Bremen y Bayer Leverkusen jugarán el partido que cerrará la fecha.

¿Cuándo y a qué hora se verán los partidos de la Bundesliga en Argentina?

Sábado 16 de mayo

Borussia Dortmund vs. Schalke 04 – 10.30 (ESPN2)

Leipzig vs. Friburgo – 15.30 (ESPN2)

Hoffenheim vs. Hertha Berlin – 10.30 (Fox Sports 2)

Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn – 18 (Fox Sports)

Augsburgo vs. Wolfsburgo – 20 (Fox Sports)

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach – 13.30 (ESPN2)

Domingo 17 de mayo

Colonia vs. Mainz – 10.30 (Fox Sports)

Union Berlin vs. Bayern Munich – 13 (ESPN2)

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen – 15.30 (ESPN2)

Fuente: MundoD