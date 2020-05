Lista opositora impugnó la convocatoria y la elección posterior realizada en el Colegio de Médicos de Misiones

Esta mañana la doctora Norma Piriz, candidata a presidente de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Misiones, para las elecciones de este año en esta institución, presentó junto con sus abogados, la impugnación de la convocatoria y de los comicios, que luego se realizaron en febrero de este año, al denunciar un “ocultamiento de información”. Desde el Colegio Médicos de Misiones respondieron que obraron de acuerdo a la ley y que cualquiera de los colegas pueden ir a verificarlo.

El pedido incluye que se convoque a nuevas elecciones “por afectar la legitimidad y legalidad del acta de proclamación de autoridades, por fraude en el proceso eleccionario, por la violación del adelantamiento en exceso, arbitrario e injustificado de la fecha de convocatoria y proceso eleccionario” reza la presentación.

La médica, que encabeza a la lista Médicos Unidos, manifestó en la presentación, que se “ocultó información en forma maliciosa” desde la institución, y que recién se enteró por la contestación por nota del Colegio el pasado 8 de mayo, sobre la convocatoria y los comicios que ya se realizaron en febrero, es decir varios meses antes.

Por esa razón Piriz, a través de sus abogados solicitó la impugnación de la validez tanto de esa convocatoria, como del resultado de la misma. Y argumentó que el hecho afectó el derecho de elegir sus autoridades a un número cercano a los 2500 galenos de la provincia.



El abogado Federico Esquivel, que representa a la lista Medicos Unidos, explicó que la presentación de hoy fue ante el Colegio de Médicos de Misiones y que se trató de “una instancia administrativa. Ahora el Colegio tiene 15 días para responder, y de acuerdo a lo que contesten, el reclamo podrá derivarse a la justicia contenciosa administrativa, intervenir el Superior Tribunal de Justicia, Personas Jurídicas y paralelamente el Juzgado de instrucción para hacer la denuncia penal. Creemos nosotros que nos ajustamos a derecho, (la lista opositora) para que participe democráticamente y para que como todas las listas y en todos los colegios, tenga derecho a participar de las elecciones”.

De acuerdo al letrado, en las elecciones del 7 de febrero la comisión directiva quedó compuesta por la misma gente que ya estaba de la gestión anterior, es decir presidida por el doctor Luis Flores. Y a entender de la lista opositora “hubo un ocultamiento malicioso de parte de esa comisión directiva, porque no estuvo publicado en ningún tipo de página oficial del Colegio de Médicos o sus redes sociales, en donde se daba la participación democrática a los colegiados para que puedan participar, entonces es allí en base al ocultamiento y falta de publicidad de los actos, que la lista opositora realiza la presentación”.

Por su parte el presidente del colegio de médicos de la provincia el doctor Luis Flores ante la consulta de este medio respondió: “lo nuestro es abierto, cualquiera puede ir a la mesa directiva, es mas a ellos los hemos invitado a la mesa directiva, actuamos de acuerdo a la ley, no hay ningún ocultamiento, ningún fraude. Se hizo todo de acuerdo como siempre se hace en todas las elecciones. Nos sorprende esta presentación que nos daña, no por lo que hacemos, porque entendemos que estamos trabajando bien, pero es feo que propios colegas digan una cosa así, porque no es cierto. Cualquier médico puede ir al Colegio y ver, ellos mismos fueron y nosotros les mostramos todas las presentaciones, lo que se trató en mesa directiva, es todo abierto, no hay ningún ocultamiento, de hecho ellos se enteraron porque fueron y se les dio todo lo que hay en acta. Siempre se les invitó, es más los invitamos también fuera de la mesa directiva, pero bueno es un grupo que está con otra posición, y lo lamentamos pero no vamos a hacer nada más que contestarles, porque son colegas nuestros. Pero no vamos a hacer nada porque estamos obrando de acuerdo a la ley y correctamente”.

