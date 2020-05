Hernán Crespo: “Lo peor es el dolor de no saber cuándo voy a volver a ver mis hijas”

Hay otro Crespo detrás del que se ve por televisión en los partidos que dirige, o en los partidos históricos que se repiten en cuarentena. Uno que vive con emociones mezcladas. Que más de una vez lloró en silencio. El que disfruta de volver a ser hijo pero padece profundamente no saber cuándo podrá abrazar como padre.

El ex futbolista contó su experiencia durante la cuarentena, que la está pasando en el domicilio de sus padres. “Es raro. Yo me fui a los 21 años de mi casa. Ahora vuelvo a ser hijo. Mi viejo cumple 78 en diciembre. Mi vieja, 76. Cuando estás solo te ponés música, te cocinás, leés. Todo a tu ritmo. Ahora es distinto. Yo digo que ante las cosas negativas hay que encontrar la parte positiva. Nunca pensé en volver a convivir con mis viejos después de tantos años… Cuando les dije «estoy organizando para ir, así que el sábado al mediodía comemos juntos» fue una fiesta para ellos… Y yo lo estoy disfrutando también”, expresó.

En la entrevista realizada por Infobae se mostró como una persona nostálgica y “medio llorón”. Siente preocupación por sus tres hijas, que viven en Italia con su madre. “Me preocupaba muchísimo. Sé que ahora andan bien. Hablo todos los días con ellas. La casa es grande así que la viven bien”.

Nicole (15), Sofía (13) y Martina (5) viven cerca de donde comenzó a circular el Covid-19 en el país europeo. “Parma, además, de por sí es una ciudad de gente grande. Con lo cual el coronavirus pega fuerte. Me asustó mal al principio. En febrero. Cuando llegó a la Argentina yo estaba más curtido. Saber que las nenas ya hacían el colegio en casa me da tranquilidad. Entonces tuve que apuntar a los viejos”, explicó.

Como padre, convive con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a ver a sus hijas. “Quizá puede pasar un año más sin que las vea. No sé… Porque de repente se empieza a trabajar, gracias a Dios. ¿Y el espacio aéreo? ¿Cuándo podré ir a Italia? No es que irías a cualquier lugar sino a un foco grande de la enfermedad… No sé cuánto tiempo me llevará para que volvamos a ser libres como antes”, concluyó.

Fuente: Infobae

D.A.