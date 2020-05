Viral: dejó el Bluetooth conectado en el auto, llamó la amante y su esposa descubrió el engaño

Un hombre olvidó que la voz de su segunda novia podía salir por los parlantes del vehículo y quedó en evidencia. Mirá el video.

Un viral de TikTok dejó pensando a varias parejas respecto al uso que se le da al Bluetooth en el estéreo del auto, ya que se lo suele dejar conectado al celular y evidenciar así por los parlantes lo indeseado.

El insólito episodio ocurrió en México, donde una infidelidad quedó al descubierto por torpeza del dueño del teléfono. El hombre cometió un doble error: primero, engañar a su pareja; y luego, mandarle un mensaje a la amante olvidando que tenía el celular conectado por Bluetooth al equipo de audio de su auto.

El sujeto se bajó del coche y se alejó unos metros, dejando a su esposa arriba del vehículo. Ella escuchó con claridad una voz femenina enigmática: «Hola, mi amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué? ¿Si nos vamos a ver hoy o no?».

La esposa grabó la conversación, expuso la obvia infidelidad y la compartió en TikTok, donde rápidamente se hizo viral: ya suma más de 40 mil me gusta en la red social.

Fuente: Los Andes