Trabajadores de La Placita presentaron un pedido para reactivar sus labores y trabajan en el armado de un protocolo

Lidia Candia, locataria e integrante de a comisión del Mercado Modelo La Placita con más de 60 años de funcionamiento señaló la urgencia de retomar las funciones y pidió al Gobierno que atienda su pedido en vista de que alrededor del 60% de los comerciantes no está familiarizado con las ventas online y no están generando ingresos.

Lidia Candia, locataria e integrante de la comisión del Mercado Modelo La Placito señaló la urgencia de retomar sus actividades. En ese sentido señaló que preparan un protocolo para reactivar funciones y que ayer acercaron un documento para la rehabilitación del local».

«Ayer acercamos al intendente una nota a pedido de los locatarios para la apertura del Mercado Modelo La Placita, informándole que reunimos las condiciones y si es que hay buena voluntad de parte del Gobierno, porque tenemos diversas entradas y ventilación en todos los sectores de La Placita. El sector de abajo tiene siete entradas y arriba cuatro y en total disponemos de 42 locales».

Añadió: «solicitamos que el Gobierno atienda a nuestra necesidad porque somo más de 250 locatarios en las cuales hay madres solteras y abuelas a cargo de hijos y nietos. No es un capricho ni una queja, es una necesidad de trabajo imperioso. Si no ata la mano no podemos hacer nada y si tenemos el estómago vacío no podemos afrontar la situación de la salud».

Candia hizo hincapié en que necesitan trabajar y propusieron que adaptaran sus funciones a un protocolo que el Gobierno les indique «Nosotros queremos empezar a trabajar y luego organizarnos. Tenemos muchos proyectos, pero necesitamos que se habilite»

Sobre el sistema de venta online, señaló que muchas personas no están familiarizados con la tecnología. No obstante el 40% de los jóvenes que trabajan en el mercado modelo, generaron ventas.

«La preferencia de Posadas es la Placita porque no hay distinción de clases sociales a nivel comercial y necesitamos que se abra porque la gente necesita ir a comprara a la Placita».

