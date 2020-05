Posadas: estaban sentados en la costanera violando la cuarentena hasta que la policía les solicitó que se retirarán

Misiones entró en la fase 4 de la cuarentena por el coronavirus, pero los paseos recreativos y las demás actividades al aire libre no están permitidas. Una pareja no respetó estas medidas y en cambio decidieron sentarse en uno delos bancos de la Costanera, hasta que la policía se acercó y les pidió que se retiren.

Esta mañana cerca del mediodía, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas una pareja se encontraba sentada en uno de los bancos, incumpliendo con las medidas dispuestas por el presidente. Cabe aclarar que al momento rige el aislamiento en Misiones y está prohibida la circulación en la vía pública. Al estar rompiendo la cuarentena la policía debió acercase hasta el lugar y solicitar a las personas que se retiren.

Respecto a los paseos recreativos en Misiones se están trabajando en un protocolo que habilite las mismas. Posadas será la primera ciudad en tener autorizadas estas actividades a partir de este fin de semana. Las salidas serán los sábados y domingos, dependiendo del DNI, por lo tanto, las personas no podrán salir sin el documento, será exclusiva para realizar caminatas, no se podrá correr, ni andar en bicicletas. Las actividades deportivas todavía no están exceptuadas de la cuarentena.