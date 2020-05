Investigan las circunstancias en que fueron baleados el exintendente de Santiago de Liniers y su esposa

RELACIONADAS Asesinaron a la esposa del exintendente de Santiago de Liniers Arnoldo Schoenfisch

La Policía de Misiones investiga el ataque con disparos de armas de fuego al ex intendente de Santiago de Liniers, Arnoldo Schoenfish y su esposa, Faustina Antúnez, quién falleció al llegar al hospital de Eldorado por las heridas recibidas, en tanto, que el hombre fue trasladado a un nosocomio de Posadas en grave estado.

El hecho ocurrió después de las 4:00 horas en un episodio hasta el momento confuso, dadas las circunstancias que rodean al caso. Por un lado, vecinos de la pareja, señalaron que a esa hora escucharon gritos y disparos de armas de fuego en la casa e indicaron que se trataba de un robo, pero la Policía no habría hallado elementos de asalto en la escena, aunque no se descarta esta hipótesis.

“En el lugar no había signos de violencia, la casa no estaba dada vuelta –como ocurre en ocasión de robo-«, según trascendió de fuentes policiales, por lo que “no se descartaba un hecho de violencia en el seno familiar”.



El hecho tuvo lugar, en una vivienda del km 36 del municipio de Santiago de Liniers, donde la pareja resultó gravemente herida con disparos de arma de fuego. La mujer de 59 años falleció cuando era ingresada al hospital Samic de Eldorado, mientras que el hombre de 56 fue derivado al Hospital Escuela de Posadas, en estado crítico. Por estas horas el pronóstico de su salud era “grave, con riesgo de vida”

La Policía registró el hecho este jueves, a las 4:20 hs, en un inmueble familiar del mencionado municipio. Familiares y allegados, quienes a su vez son vecinos, manifestaron a los investigadores que escucharon gritos y al ingresar a la casa encontraron lesionados a Faustina Antúnez y a su pareja Arnoldo Schoenfish heridos de bala.

Por medios propios, los familiares los trasladaron al hospital Samic de Eldorado donde se conoció finalmente el deceso de la mujer, mientras que desde ese mismo nosocomio, Arnoldo S. fue derivado al hospital de Posadas por la gravedad de su estado de salud.

