Incertidumbre ante el posible cierre del hotel Gran Crucero Express de Posadas

En caso de confirmarse los rumores, 13 personas quedarían sin trabajo, además de los contratados eventuales que realizan tareas durante servicios especiales. Los empleados aseguran que recibieron una notificación verbal sobre el cierre pero ningún documento escrito. Desde el sindicato que los nuclea y la asociación de hoteles afirman que no hay información oficial, más allá de los rumores. Misiones Online se comunicó con la gerencia para confirmar la noticia pero no quisieron hacer declaraciones.

Tras del cierre del Grand Crucero Hotel en Puerto Iguazú hace dos semanas, este jueves la incertidumbre llegó a los empleados del Grand Crucero Express de Posadas luego de que fueran notificados sobre el cierre de su fuente laboral. La información todavía no es oficial debido a que la notificación llegó de manera verbal pero no por carta documento de despido. Además desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), le dijeron a Misiones Online que no existió una comunicación oficial, ni de la gerencia del hotel ni de los empleados que perderían sus puestos.

El rumor corrió como reguero de pólvora durante este jueves, potenciado también porque en las últimas semanas se conoció del cierre del Grand Crucero Hotel de Puerto Iguazú, según sus propietarios, como consecuencia del freno de la actividad turística que comenzó en marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social y obligatorio en todo el país y suspendió el trabajo de toda la cadena para evitar el traslado masivo de personas y que el virus Covid-19 se disperse alrededor del país.

Varios empleados se comunicaron con Misiones Online y aseguraron que desde la gerencia del hotel se les informó que perderán sus puestos de trabajo porque el hotel se cerrará debido a las complicaciones económicas que vienen sufriendo, las mismas que afectan a todas las empresas en general. “A nosotros nadie nos informó nada. Hoy (por el jueves) estuvimos hasta las 13.30 en el sindicato y nadie avisó nada. Ni la guardia que tenemos a la tarde recibió información”, señaló Antonio “Yiyo” Acosta, secretario general de UTHGRA en la provincia.

Acosta se mostró sorprendido por los rumores aunque reconoció que desde antes del inicio de la cuarentena circulaban versiones sobre el posible destino del hotel del grupo Crucero del Norte en Posadas. “Nos sorprende porque sabemos que todos los hoteles y emprendimientos están en la misma situación, pero también sabemos que la mayoría está recibiendo la ayuda del gobierno para pagar la mitad de los sueldos y los trabajadores están cobrando”, agregó en referencia al pago que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) efectúa a los trabajadores de los rubros afectados por la pandemia.

En tanto desde la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes, Hoteles y Afines (AMBRHA), su presidente, Gustavo Alvarenga, señaló que lo único que conocen son rumores y que no existe información oficial respecto al cierre de algún emprendimiento hotelero en Posadas. “Al menos oficialmente no hay nada”, comentó.

Este medio se puso en contacto en la gerencia del hotel pero recibió como respuesta que no hay autorización para hacer declaraciones.

