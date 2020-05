El exintendente de Santiago de Liniers sigue internado en grave estado

El ex intendente de Santiago de Liniers, Arnoldo Schoenfish (59 años) permanece internado en terapia intensiva del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga de Posadas en “grave estado, con pronóstico reservado”.

El ex jefe comunal fue trasladado en las primeras horas de este jueves al nosocomio central de la capital provincial con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Él, y su esposa, Faustina Antúnez (56 años), fueron protagonistas esta madrugada de un hecho de sangre, en su domicilio del kilómetro 36 de aquel municipio.

Ambos resultaron con sendos disparos de armas de fuego en la cabeza. Heridos, fueron trasladados por sus familiares hasta el Hospital Samic de Eldorado, donde la mujer falleció a su arribo, en tanto que después de las primeras curaciones, Arnoldo Schoenfish, fue deriviado al nosocomio capitalino por la gravedad de la herida recibida en el cráneo.

Este mediodía, el Hospital Escuela de Agudos “Dr Ramón Madariaga” informa sobre el estado de persona de sexo masculino, de 59 años de edad, derivado del Hospital de Eldorado por herida de arma de fuego en cráneo.

El parte médico da cuenta que el herido “ingresó al Servicio de Emergencias del Hospital Escuela 10:30 horas aproximadamente, con deterioro del nivel de conciencia y dificultad respiratoria”.

Agregó que “actualmente el paciente está con apoyo de respiratorio. Se están realizando los estudios complementarios y su pronóstico es reservado”, concluye.

Ambos con disparos en la cabeza

Tanto el ex alcalde, como su esposa presentaban disparos en la cabeza (un disparo cada uno) con un revólver que fue hallado en la vivienda, el cual se está peritando, como así también se han tomado muestras de parafina a los involucrados, de acuerdo a los datos que trascendió de las primeras investigaciones.

El hecho ocurrió después de las 4:00 horas en un episodio hasta el momento confuso, dadas las circunstancias que rodean al caso. Por un lado, vecinos de la pareja, señalaron que a esa hora escucharon gritos y disparos de armas de fuego en la casa e indicaron que se trataba de un robo, pero la Policía no habría hallado elementos de asalto en la escena, aunque no se descartaba aún esta hipótesis.

“En el lugar no había signos de violencia, la casa no estaba dada vuelta, no falta nada –como ocurre en ocasión de robo-“, según trascendió de fuentes policiales, por lo que también “no se descartaba un hecho de violencia en el seno familiar y que podría tratarse de un femicidio con intento de suicidio”.

JAS