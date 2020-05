Sebastián Weremczuk entrena desde casa y no pierde la ilusión de volver a la Selección argentina de Voley 

Tres meses atrás, Sebastián Weremczuk vivió una semana histórica para su corta carrera, el deportista oriundo de Campo Grande estuvo siete días compartiendo entrenamientos con jugadores de la U-19 de la Selección Argentina de Voleibol. Hoy la realidad es otra, el joven entrena desde su casa y trata de no perder la motivación.

El misionero juega en la posición de opuesto y no quiere perder ritmo para cuando se reanuden las competencias y confía en sus habilidades para ser nuevamente un convocado en la selección nacional.

“La cuarentena la estoy llevando bien, solamente extraño volver a jugar y entrenar con pelota”, comentó Sebastián a Misiones Online.

Asimismo, según comentó el joven está entrenando una hora y media por dia. Además, entrenar en casa hace que los atletas se reinventen en la situación y se generen sus propias rutinas. “estoy haciendo sentadillas, abdominales, saltos y mucha tecnicas de salto, también lo que hago es grabar con el celular y me voy corrigiendo, cuando no tengo muy en claro la técnica le envió a mi profesor para que me corrija”, explicó Weremczuk.

Además, al ser consultado por lo cosechado en el Torneo Argentino en Buenos Aires manifestó que “fue una experiencia muy buena, unas de las mejores semanas, el entrenamiento fue doble turno todos los días, y también hicimos algunos amistosos”, añadió.

“La motivación que tengo es estar bien para cuando termine y poder jugar la mayor cantidad de partidos posibles”, dijo el misionero en comunicación con Misiones Online.

Sebastián también destacó el trabajo que realiza el Ministerio de Deportes brindado conferencias a través de la plataforma Zoom, donde llevan adelante capacitaciones y charlas conformados por profesionales de la preparacion fisica, nutricion y psicologia deportiva. “esta bueno lo que nos brinda, en un deportista un nutricionista o psicólogo es fundamental”, añadió el joven que ahora jugará en Yarará un equipo de San Javier.

