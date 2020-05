Safrán brindó precisiones sobre líneas de créditos para monotributistas y pymes que fueron rechazados en programas nacionales

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, brindó precisiones sobre dos líneas de créditos que brinda la provincia a pequeñas y medianas empresas y monotributistas que hayan sido rechazados por los programas nacionales de asistencia económica durante la cuarentena; además de una especie de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para personas sin ningún tipo de ingresos que fueran excluidos de ese beneficio a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Adolfo Safrán-FM República

Con relación a los dos primeros beneficios, pensados para complementar a las Pyme misioneras que no pudieron acceder a los programas nacionales y fueran anunciados en la mañana de este miércoles por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, precisó Safrán que se busca atender a “las pequeñas y medianas empresas misioneras que por uno u otro motivo fueron rechazadas en la operatoria de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, que sería a través de la AFIP; que hayan sido rechazados para el crédito de la línea del 24 por ciento a sola firma o con garantía FOGAR o que no hayan podido acceder a la línea de subsidios de salarios que está previsto en el Programa Nacional de Atención al Trabajo y la Producción, conocido como ATP”.

El titular de Hacienda especificó las características y los requisitos de cada una de las líneas disponibles a través del Fondo de Crédito de Misiones. “Se pusieron en marcha dos líneas; una para cubrir lo que sería el gasto fijo del negocio, llámese masa salarial, el sueldo equivalente del dueño, gasto de alquileres, servicios de agua, luz, internet, etc. Para los monotributistas son de hasta cien mil pesos y para responsables inscriptos pueden ser de hasta 600 mil pesos. El primero de ellos exige que no hayan podido acceder a los créditos de los programas ATP, tampoco a los créditos a tasa cero para monotributistas o a alguna línea del 24 por ciento de las líneas bancarias que se brindaron bajo el régimen de la línea Pyme. Y la otra línea es para aquellos comercios que hoy puedan volver a trabajar, necesitan reponer el stock para volver a tener volumen de venta; es una línea de hasta 500 mil pesos y lo único que se pide es que no hayan excedido a una línea Pyme al 24 por ciento en alguna entidad financiera. Se busca es complementar a las Pyme misioneras que no pudieron acceder a los programas nacionales”, explicó Safrán en FM República.

En cuanto a la accesibilidad de este importante beneficio, el ministro aclaró que se buscó que “sea un trámite sencillo” e insistió en aclarar que “la primera línea que se llama Programa de Emergencia complementario para salarios y gastos de estructura, está orientado para aquellas actividades que se vieron afectadas por el cierre de su negocio, que no pudieron trabajar del 19 de marzo en adelante o algunos de esos días no hayan podido trabajar. Básicamente los requisitos son mínimos; lo único que se les va a pedir es el número de Quid para ver la antigüedad de la empresa, que tenga por lo menos cuatro meses de actividad, que no sea una empresa que se inicia ahora, y que de acuerdo al rubro -que se puede identificar por el código de actividad- haya tenido que cerrar sus puertas”.

Para los interesados en solicitar estos créditos y no residan en Posadas, podrán hacerlo a través de distintos canales habilitados para el caso: correo electrónico: info@fondomisiones.com.ar; en Facebook: @FondoMisiones, en WhatsApp: 3764431139; en Instagram y Twitter: @fondomisiones.

En cuanto a los requisitos, Safrán señaló que deben presentar: constancia de Cuit; si fuera para pagos de sueldos, la copia y el acuse de presentación del último formulario 931 de aportes salariales; si es monotributista, la constancia de AFIP y siempre la captura de pantalla donde la AFIP le haya denegado el trámite. Para obtenerla, se Ingresa al servicio ATP o a la pantalla de crédito a tasa cero, e imprimir la constancia que dice que el solicitante fue rechazado para los programas nacionales mencionados. Y en este sentido, el ministro aclaró que si no fue posible acceder por algunas situaciones particulares, “el Fondo de Crédito las puede obviar; ya que no es una entidad regulada por el Banco Central porque no toma fondos de terceros no está obligado a cumplir con la circular donde establece que si no están al día con los aportes, no se accede a la línea de crédito.”

En análisis, un IFE local

El ministro de Hacienda también mencionó que el Gabinete provincial trabaja con una comisión en la que participan los ministros de Trabajo, del Agro, de Industria, de Hacienda, además de las cámaras empresarias y que en ese ámbito “se está trabajando a partir de las indicaciones que nos dio Carlos Rovira en la reunión de ayer y para ello, primero tenemos que acceder a una base de información de las personas que fueron rechazados o ver cómo podemos hacer para que quienes hayan sido rechazados se comuniquen con nosotros. Es un tema más que interesante porque en Misiones son 216 mil personas que accedieron al IFE, estamos hablando de más de 2.600 millones de pesos volcados a la economía provincial. Si a esto le sumamos los beneficiarios que fueron rechazados, con más razón se justifica trabajar en esta inclusión”.

Con esta finalidad, dijo que el gobernador Oscar Herrara Ahuad le va a plantear al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero para que le transfiera la base de datos del ANSES y con ella trabajar en los beneficiarios rechazados.

