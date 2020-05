Humaniza a tu Marca

Detrás de una gran Marca existen grandes personas, es por eso que cada vez más los clientes desean una Marca humanizada, que conecte genuina y transparentemente con ellos. No se trata de querer convencer que tu Marca es la mejor, es cuestión de conversar con tus potenciales clientes para darles a conocer cómo tu Marca puede ayudarlos, escuchándolos, asesorándolos, satisfaciendo un deseo o resolviendo un problema real.

Si tu Marca está robotizada, no esperes generar una conexión sólida y duradera con tu audiencia, esto no quiere decir que no podamos usar las maravillosas ventajas que nos da la tecnología para automatizar procesos, porque claro que eso va a ayudar a tus recursos en tu negocio, pero cuidado con automatizarlo todo, las personas buscamos experiencias agradables, memorables, que tengan un impacto en nuestras vidas, si tu Marca no se humaniza para llegar al corazón a tu cliente, entonces pasará a ser irrelevante.

A medida que las compañías, empresas y negocios crecen, muchos optan por dejar el trato personalizado y empezar a tener números y no clientes. Esto es nocivo para tu Marca porque tarde o temprano va a sentir el impacto de pasar a ser UNA MÁS del montón. Si tu Marca no quiere ser una más del montón, no trates a tus clientes como si lo fueran, es una regla simple. Para crecer como negocio muchas veces se piensa que no hay tiempo para un trato personalizado, para un asesoramiento, para un seguimiento o acompañamiento, porque lo consideran caro… en mi opinión resulta más caro perder la conexión con tus clientes, perder la relación y como consecuencia perder al cliente.

«La grandeza de una Marca no se mide por el tamaño de su facturación, sino por el tamaño de su corazón» y sí, dije corazón, porque detrás de las Marcas hay personas que tienen un propósito, que va más allá del producto y servicio que venden, tiene que ver con esa promesa de valor que los hace únicos e irrepetibles. Es ese compromiso asumido desde que se nace como Marca y lo acompaña eternamente. Es eso que no se puede negociar, perder, desvirtuar.

Hoy más que nunca, te invito a reflexionar acerca de qué tan humana está siendo tu Marca.

Rita Galmarini – Consultora de Marcas

