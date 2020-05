Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas volverían a la actividad en septiembre para disputar el Torneo Regional

En el cor­to pla­zo, no ten­drá de­fi­ni­ción. El Tor­neo Re­gio­nal Ama­teur se­gui­rá los mis­mos li­ne­a­mien­tos que to­do el fút­bol ar­gen­ti­no: la tem­po­ra­da que iba has­ta ju­nio se da­rá por fi­na­li­za­da, pe­ro los as­cen­sos se de­fi­ni­rán en la can­cha.

¿Qué sig­ni­fi­ca es­to? Que el tor­neo cu­yo co­mien­zo fue en ene­ro y se pen­sa­ba fi­na­li­zar en ju­nio fue sus­pen­di­do de­fi­ni­ti­va­men­te, pe­ro, de ma­ne­ra ex­clu­si­va y ex­cep­cio­nal, los 98 clu­bes que es­ta­ban en com­pe­ten­cia, entre los cuales están Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco, dis­pu­ta­rán una nue­va edi­ción, que bus­ca­rá de­fi­nir los as­cen­sos men­cio­na­dos.

¿Qué tie­ne que su­ce­der pa­ra que se pue­da ju­gar? Des­de AFA, y por en­de tam­bién el CF, es­pe­ra­rán la au­to­ri­za­ción de los or­ga­nis­mos de sa­lud a ni­vel na­cio­nal pa­ra co­men­zar a pen­sar en el re­tor­no a la ac­ti­vi­dad. Es­to de­pen­de de la evo­lu­ción de la pan­de­mia, y si las con­di­cio­nes no son las ade­cua­das, no se for­za­rá el re­gre­so. De la mis­ma for­ma, la de­ci­sión acer­ca de si los en­cuen­tros po­drán dis­pu­tar­se a puer­tas abier­tas o ce­rra­das, se­rá del Go­bier­no Na­cio­nal y/o Pro­vin­cial y/o Mu­ni­ci­pal y del pro­to­co­lo que se adop­te.

¿Hay al­gu­na fe­cha apro­xi­ma­da? Es­te me­dio pu­do con­fir­mar que la fe­cha ten­ta­ti­va de ini­cio de es­te “nue­vo tor­ne­o” se­ría el do­min­go 13 de sep­tiem­bre, y la de fi­na­li­za­ción el do­min­go 13 de di­ciem­bre.

¿Có­mo se ju­ga­rí­a? Es im­po­si­ble sa­ber­lo hoy a cien­cia cier­ta, ya que de­pen­de­rá de la par­ti­ci­pa­ción o no de los clu­bes. Es­te te­ma se re­sol­ve­rá, co­mo ade­lan­ta­mos, me­dian­te un “cen­so” que el Con­se­jo Fe­de­ral ha­rá con los 98 par­ti­ci­pan­tes pa­ra sa­ber quie­nes ju­ga­rán y lue­go se de­ci­di­rá el for­ma­to.

No se­rá obli­ga­to­rio ju­gar

Aún no es­tá de­fi­ni­da la fe­cha de con­fir­ma­ción de par­ti­ci­pa­ción, pe­ro es más que im­por­tan­te des­ta­car que no será obligatoria y que si al­gu­na ins­ti­tu­ción de­ci­de no ser par­te, no recibirá sanción alguna.

¿Qué pa­sa si no se pue­de ju­gar? Si las con­di­cio­nes de sa­lud a ni­vel na­cio­nal no se en­cuen­tran óp­ti­mas pa­ra la “vuel­ta del fút­bol”, in­de­fec­ti­ble­men­te el tor­neo se­rá de­cla­ra­do nu­lo y no ha­brá as­cen­sos.

Ló­gi­ca­men­te, lo más im­por­tan­te se­rá con­tar con las con­di­cio­nes sa­ni­ta­rias y el aval de los or­ga­nis­mos de sa­lud.

Ha­brá que ha­blar con los clu­bes, pa­ra co­no­cer su dis­po­ni­bi­li­dad a ju­gar, y lue­go se de­fi­ni­rá el for­ma­to.

De es­ta ma­ne­ra em­pie­za a de­li­ne­ar­se y planificar el fu­tu­ro de­por­ti­vo, siem­pre con la cau­te­la que es­ta si­tua­ción con­lle­va. Sin pri­sa, pe­ro sin pau­sa, y sa­bien­do que hoy y siem­pre, la sa­lud es lo más im­por­tan­te.

Fuente: DiarioEpoca