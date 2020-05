Coronavirus: habilitarán las salidas recreativas en Misiones y cada intendente deberá establecer un protocolo para su municipio

El gobernador Oscar Herrera Ahuad firmó el decreto, que sería publicado en el Boletín Oficial este jueves. En principio la medida comenzaría a regir desde este fin de semana entre las 10 y las 17. Será un periodo de prueba y de acuerdo al comportamiento ciudadano, se podría retrotraer. Habrá limitaciones de espacio y de las actividades permitidas. El sábado será para los que tienen el DNI finalizado en número par, los demás el domingo.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad firmó el decreto que habilitará el uso de la Costanera de Posadas como sitio de recreación y caminatas saludables, en principio desde este fin de semana, mientras que en el resto de la provincia serán los intendentes quienes decidirán, siempre con un protocolo a medida de cada lugar. El instrumento legal, que podría ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de Misiones, será una prueba y dependerá del comportamiento ciudadano que se extienda en el tiempo o se retrotraiga.

En la capital provincial, las salidas serán restringidas, tanto en el espacio como en las actividades propiamente dichas. En primer lugar, no se habilitará todo el paseo costero sino un solo tramo, el que va desde la avenida Roca hasta la rotonda ubicada sobre el final de la avenida Mitre, que conecta ese sector con el Acceso Sur y otorga diferentes chances de circulación, una de ellas un retorno hacia el centro.

Además el horario de esparcimiento será estricto e irá desde las 10 de la mañana hasta las 17, es decir, en horario diurno. El sábado se permitirá el acceso a la zona de los ciudadanos cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) finalice en número par mientras que el domingo podrán ingresar los números impares.

El monumento al héroe misionero Andrés Guacurarí está en el medio del tramo que se habilitará.

Otro punto importante es que no se permitirán las actividades deportivas como correr o andar en bicicleta, solo caminatas. Tampoco estarán habilitados los juegos ni las Plazas Saludables. Además se deberán respetar las distancias y no se podrá ingresar al área ni con mate (o tereré) ni con comida. Por eso el gobierno recomienda no llevar criaturas ni mayores de 60 años.

La Policía de Misiones encabezará los controles y anticiparon que serán estrictos para hacer cumplir el protocolo.

En las demás ciudades de Misiones, el gobierno provincial delegará en los intendentes la potestad de autorizar las caminatas saludables. El único requisito será el armado de un protocolo adaptado a la realidad de cada ciudad.

