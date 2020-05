Coronavirus: en reunión virtual con gabinete ampliado, Rovira pidió a los funcionarios el acompañamiento a los emprendedores misioneros post pandemia y los instó a un proceso hacia “la economía del conocimiento”

El presidente de la Cámara de Diputados de Misiones participó de una reunión ampliada de gabinete junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, ministros y presidentes de organismos descentralizados y concejales de Posadas donde se analizó el proceso post pandemia que debe encarar la provincia. Solicitó especial apoyo a todos los ciudadanos que no accedieron aún a los beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por Nación y fue contundente cuando se refirió a los tiempos que se avecinan: “La superviviencia del más apto es una realidad muy dolorosa, pero va a ocurrir”.

La economía del conocimiento, allí estarán sentadas las bases para la etapa post pandemia que vislumbra el Gobierno de la provincia de Misiones, que en las últimas horas produjo un hecho inédito en plena cuarentena con una reunión de gabinete ampliada, donde además del gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vice Carlos Arce, participó el presidente de la Cámara de Diputados Carlos Rovira. En el encuentro bajo el formato de videoconferencia, el análisis global de la economía fue el principal disparador y el conductor de la Renovación hizo hincapié en el emprendedurismo, instando al equipo de Gobierno a que acompañe a los ciudadanos que todavía no accedieron a subsidios nacionales. Trascendió además que uno de los objetivos a mediano plazo es avanzar con el Polo de Diseño, tal como lo adelantó Herrera Ahuad en su discurso del primero de mayo en la Legislatura, que funcionará en el Parque Industrial de Posadas y una de las ideas que se expusieron en la reunión fue la construcción de una planta que se dedique a la fabricación de respiradores bajo licencia de la Nasa.

Ayuda a las firmas radicadas en el Parque Industrial con asistencia financiera, la creación de un hospital de empresas para potenciar la base de innovación de las mismas y abordar las naves de alquiler del mencionado sitio, también fueron temas de conversación.

“Hay que vislumbrar una nueva etapa en el emprendedurismo misionero. Tiré el término duro del darwinismo pero es la evolución natural. La superviviencia del más apto es una realidad muy dolorosa, pero va a ocurrir”, lanzó Rovira cuando hizo uso de la palabra en la reunión virtual. En ese marco, el ex gobernador de Misiones pidió especial acompañamiento “al proceso de incubar un nuevo emprendedurismo post pandemia, sin descuidar a los que están”.

Hay que vislumbrar una nueva etapa en el emprendedurismo misionero y acompañar el proceso de incubar este nuevo concepto, post pandemia.

Debemos armar equipos de trabajo que acompañe a todo el universo que tiene la provincia y que todavía no accedió a los planes nacionales. — Carlos Rovira (@rovira_carlos) May 13, 2020

Rovira fue especialmente enfático cuando se refirió a los misioneros que aún no fueron alcanzados por la ayuda de Nación y explicó que “hay un montón de planes de estímulo sobre todo nacionales y me refiero a uno que es quizás el primordial que es el pequeño subsidio de 10 mil pesos que va a sostener el salario de millones de empleos caídos. Ahí hay que armar un equipo, además del equipo de trabajo, un equipo de gobierno que acompañe a todo el universo que vive en la provincia y que todavía no accedió a la base de datos de la Anses para cobrar ese subsidio. Eso es urgente. Ya pasó más de un mes de la pandemia y la gente tiene que cobrar a fin de mes. Son 10 mil pesitos que les salvan”.

Insistió Rovira que el futuro está en la economía del conocimiento, “a los nuevos emprendedores también hay que armarle un equipo nuevo con gestiones”.

DG