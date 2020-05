Coronavirus: árbitros misioneros le sacan tarjeta roja al Covid-19 y solicitan donaciones para los colegas que se ven afectados por el parate del fútbol 

La pausa en el fútbol dejó a varias personas en situación crítica. El deporte debió frenar para evitar propagación del Coronavirus. Detrás de la pelota hay muchas personas trabajando y uno de ello son los árbitros, quienes están en un momento incierto en lo económico.

A raíz del parate de las actividades deportivas, muchos quedaron en la lona en tanto a lo económico. Sin embargo, la pandemia del Covid -19 también despertó el lado solidario de la gente, entre ellos de los colegas de árbitros.

Augusto Peralta Massa, es un árbitro posadeño que decidió dejar de ver como avanza la pandemia en el país y se puso la camiseta de la solidaridad, con un grupo de colegas decidieron recaudar alimentos, ropas y dinero para los colegiados que necesiten.

Más de 100 arbitros hay en la provincia que viven del arbitraje “está afectado en general a todos los árbitros, algunos tienen ingresos extras, otros colegas además de ser árbitros tienen trabajos informales, pero ahora con la cuarentena no pueden hacer esos trabajos y tampoco dirigir, está complicado para ellos no están recibiendo ningún tipo de ingresos”, comentó Massa en diálogo con Misiones Online y agregó que “hay algunos colegas que no recibieron ninguna ayuda del Estado, ni siquiera cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)”.

Según comentó el colegiado, la iniciativa surge de él y de varios colegas que vieron que la situación de sus compañeros y decidieron meter un pitazo final al la incertidumbre de ellos. “estamos tratando de sumar gente, cualquier tipo de donación suma, los ingresos de las personas afectadas son escasos y nulos”, confesó.

Asimismo, Augusto indicó que “los dirigentes del torneo ACIAdep se comunicaron y se pusieron en conocimiento de manera urgente, dijeron que nos iban a colaborar, que no tenían ningún problema”, remarcó el árbitro.

Muchas veces los árbitros de la provincia tienen que dirigir varios encuentros para poder llevar unos pesos a sus hogares. Con el parate de la actividad, quienes dirigen en infantiles, futsal, fútbol femenino y hasta en torneos barriales sienten la merma económica en sus bolsillos.

Alimentos no perecederos, ropa de adultos y niños y hasta quien quiera colaborar con dinero lo podrá realizar. “Ropa de cualquier tipo, tenemos colegas que tienen un gran número de integrante en las familias, alimentos también solicitamos. Muchas personas me quieren colaborar dinero porque no pueden salir desde sus casas por la cuarentena, el que quiera puede transferir por CBU”, comentó Augusto.

Asimismo, quienes deseen colaborar con la causa puede comunicarse con el numero 3764-853103 y así coordinar la colaboración para los árbitros más necesitados.

Finalmente, Augusto Massa apela a la solidaridad de la población y solicita que quienes deseen colaborar solamente se comuniquen con él. “Hay muchos árbitros que están pasando verdaderamente mal esta situación”, finalizó

