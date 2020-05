Su hija de 4 años la salvó de la muerte al comunicarse con emergencias: “Mi mamá no respira”

Su madre dijo que la pequeña le salvó la vida luego de contactarse con el 999 mientras ella sufría un severo ataque de asma.

Una pequeña de 4 años se convirtió en heroína al salvar la vida de su madre llamando a emergencias. Mamá e hija, oriundas de la ciudad de Southampton, Reino Unido, se encontraban jugando tranquilamente en su casa hasta que ocurrió lo peor.

Katie Humphries, la progenitora, estaba compartiendo un divertido momento junto a su familiar hasta que, repentinamente, su inhalador comenzó a fallar. Al ser asmática, necesita del dispositivo para asistir en su respiración en caso de que sufra un ataque de asma.

Al fallar la asistencia respiratoria, sus piernas y brazos comenzaron a entumecerse. “Mamá necesita ayuda”, alcanzó a decirle a la menor, mientras se ahogaba lentamente frente a ella.

El accionar de la hija para salvar la vida de su madre

La pequeña llamó al 999, número de emergencias de la localidad, y pidió una ambulancia para su progenitora. Así, la joven la salvó de una repentina muerte. Según el medio internacional The Sun, Humphries explicó a los medios: “Ella dijo ‘Mamá no puede respirar’, ellos preguntaron cuántos años tenía, pero ella no pudo contestar. Luego le preguntaron cómo era mi nombre y ella respondió ‘Mamá Humphries‘”.

“Se mantuvieron en comunicación telefónica con ella todo el tiempo hasta cuando dejó entrar a los paramédicos. Estaba muy calmada aún siendo una nena de 4 años“, detalló Humphries sobre la heroica actitud de su hija. Gracias a esta rápida reacción, salvó la vida de su madre y hoy su historia pudo conocerse alrededor del mundo.

Fuente: Mitre