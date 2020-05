La Municipalidad de Posadas realiza controles de cumplimiento de los protocolos en los comercios habilitados

La Municipalidad de Posadas realiza controles en los comercios para verificar el estricto cumplimiento de las medidas protocolizadas que se exige como condición para volver a abrir las puertas, después de la autorización del Gobierno provincial.

Juan Pablo Ramírez-FM Libertad

El secretario de Gobierno del Municipio, Juan Pablo Ramírez, precisó que desde este lunes “el Gobierno de la provincia autorizó aquellos protocolos que envió el intendente de la ciudad, para diferentes actividades que previamente se estudiaron acá en el Municipio y se analizó que podían ser viables su apertura”.

“A partir de esta autorización -dijo- pueden funcionar pero con estricto cumplimiento del protocolo sanitario, que son cuestiones sanitarias muy esenciales y básicas que hay que cumplir, como el distanciamiento, airear e higienizar los lugares, usar barbijo, alcohol en gel; tener en cuenta también aquellas personas que son mayores de 60 años, personas de riesgo, que no permanezcan en el lugar, etc. Son cuestiones muy básicas, aunque cada área de comercio tiene sus particularidades. Tratar de hacer por turno si es posible, tratar de fomentar la venta on line si es posible”, reiteró el funcionario.

También resaltó que en la Municipalidad de Posadas se organizó un cuerpo de inspectores que desde el inicio de la cuarentena tiene por función específica la de controlar el nivel de actividad de cada rubro que formaron parte de las excepciones primero y que paulatinamente fueron autorizándose.

“Ahora estamos en otra situación, con la apertura de los locales y vamos a seguir intensificando en este sentido. Esta vez, abren, tienen que cumplir una franja horaria, deben tener todos los elementos sanitarios que están detallados en los protocolos y también exhortamos tanto a la comunidad como a los comerciantes a ser responsables en esta situación. Hay que dejar en claro que el aislamiento obligatorio sigue vigente por decreto presidencial, entonces cuando se va a un local debe ser porque efectivamente se necesita comprar algo y no estar circulando sin un motivo esencial”, subrayó Ramírez en diálogo con FM Libertad.

Respecto de los horarios, el funcionario municipal brindó algunas precisiones: “En el sistema comercial, las casas que venden productos tienen que cerrar a las 17.30. Luego tenemos un sistema de supermercado, hipermercado y autoservicio que van de 8 a 16; las farmacias tienen una franja horaria más amplia, porque se entiende que es una cuestión sanitaria. Los quioscos y pequeñas despensas de barrio pueden funcionar hasta las 22. La idea es que los comercios más grandes cierren temprano, evitar la circulación posterior y los vecinos, si necesitan algo, vayan a los comercios de cercanía, que sería el espíritu del DNU inicial. Panadería pueden funcionar de 7 a 20 horas, entendiendo que podemos abastecernos de alimentos, entendiendo que hay una panadería o una despensa en el barrio. Todo lo que sea comercio gastronómico, solo pueden trabajar por delivery; no está autorizado la colocación de mesas y sillas para trabajar en el local”.

Destacó que en su gran mayoría se están cumpliendo los protocolos y en ese sentido el trabajo que realizan es “primero asesorar o indicar los errores para ir mejorando. Esto es todo nuevo, hay que entender que se van generando estas medidas sanitarias sin un antecedente, entonces tenemos que ir en principio a indicar cuáles son las falencias, luego, ante la reincidencia sancionamos; pero tenemos un criterio primero de indicar al comerciante, indicar al consumidor cuáles son las medidas, tanto desde la Municipalidad como desde las fuerzas provinciales y federales. Eso hay que dejar en claro, que trabajamos todos mancomunadamente”.

Idénticos controles se realizan en las unidades del transporte público de pasajeros, donde según explicó Ramírez “el cuerpo de inspectores de Tránsito y Transporte controlan que también se tomen todas las medidas sanitarias ya establecidas, tales como: todos los pasajeros deben ir sentados, el colectivo no puede exceder la capacidad prevista; el chofer debe tener alcohol en gel; quienes suben al colectivo deben usar barbijo; también se exige la presentación de las autorizaciones o los motivos por los cuales se transportan las personas porque el aislamiento obligatorio sigue vigente”.

Atención municipal

Aclaró que la Municipalidad de Posadas continúa “una prórroga de feria extraordinaria”, con atención reducida de 8 a 13 horas; permanecen abiertas las cajas, Mesa de Entrada; se hacen trámites limitados por la presencia de poco personal y con las precauciones del caso. Para asegurarse, Ramírez pidió a quienes necesitan llevar adelante un trámite municipal, llamar primero al 0-800 de la Municipalidad para consultar por el trámite que necesita saber.

ZF