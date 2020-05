Coronavirus: Stelatto elogió el cumplimiento de la cuarentena en el microcentro y pidió más conciencia en los barrios posadeños

El intendente de Posadas consideró que en la actual etapa de aislamiento social y obligatorio “el comportamiento del ciudadano es muy bueno, aunque tenemos que trabajar más en los barrios donde algunos comercios no respetan los horarios establecidos”. Opinó acerca del debate por la implementación de la atención comercial de corrido considerando “una buena prueba durante la pandemia” pero planteó dudas acerca de cómo se adaptará el posadeño en los meses de elevada temperatura.

Con el inicio de la denominada fase 4 de la cuarentena, que implica la apertura progresiva de varias actividades comerciales, Posadas recuperó en parte, su fisonomía de ciudad capital de provincia, donde el circuito comercial tiene una zona céntrica bien marcada. Después de un profundo análisis de los protocolos sanitarios que fueron elevados a los ministros de Gobierno, Salud y Trabajo, muchos comerciantes reabrieron sus puertas el pasado lunes en un horario especial, respetando las medidas de bioseguridad y con la responsabilidad de cumplir su parte del trato, para no retroceder en las fases de cuarentena. Previamente, desde la municipalidad de Posadas oficiaron de nexo entre propietarios de locales y autoridades provinciales, para ajustar el protocolo “aunque nosotros tenemos la facultad de darle nuestra propia impronta a cada medida”, aclaró Leonardo Stelatto.

El intendente de Posadas, en declaraciones al programa El Periodista que se emite por canal 12, explicó que los nuevos rubros habilitados, 24 en total, “deben abrir sus puertas de 9 a 17:30 horas”. Esa franja horaria elegida, “responde exclusivamente a la intención de no provocar aglomeraciones en el transporte público. Muy temprano, antes de las 7 de la mañana se mueven los trabajadores públicos, a partir de las 8 los que fueron habilitados previamente en los denominados servicios esenciales que se refiere a la provisión de alimentos y entonces desde las 9, se habilitó más comercios”.

La fase 4 de la cuarentena apunta a reactivar progresivamente las economías locales, siempre y cuando no provoque un desorden sanitario y desemboque en más casos de coronavirus en la provincia. Las autoridades insisten en que el comportamiento ciudadano es clave, para no retroceder en el combate contra el Covid-19 y en ese aspecto, Stelatto evaluó como muy positiva la conducta del posadeño, “con un alto grado de responsabilidad, fundamentalmente en el centro y en el microcentro. Quizás no tanto en algunos barrios donde no se respetaron los horarios establecidos. En esas zonas decididamente tenemos que trabajar más, apelar a la conciencia del vecino porque el aislamiento es fundamental para afrontar esta pandemia”. Puntualmente el intendente contó casos de “algunos comercios de barrios que atienden fuera de horario y allí tenemos que llegar y concientizar”.

Horario corrido

El alcalde de la capital misionera se refirió al debate que se reinstaló en Posadas sobre el cambio de hábito de comercios y organismos para que funcionen en horario de corrido, interrumpiendo la siesta y generando más tiempo extra para los trabajadores y disminuyendo costos de traslados, entre otras bondades. “Este tiempo de pandemia que ordenó la atención en horario de corrido de los comercios, creo que es una buena prueba para ver cómo nos acomodamos los posadeños. Además, otro aspecto que favorece la prueba es el clima, no tenemos tanto calor”. Fue en ese punto donde Stelatto planteó un interrogante sobre su implementación: “Hay que ver en el verano cómo funciona. Como idea es interesante que funcione todo en horario corrido, pero tenemos en contra el clima”, repitió.

DG