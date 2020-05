Gracias a la mediación del gobierno provincial, no habrá paro de colectivos este martes en toda la provincia, menos en Oberá

En las últimas horas de este lunes y gracias a la mediación del gobierno provincial, trabajadores y empresarios alcanzaron un acuerdo por lo que Misiones no sufrirá el paro nacional convocado por la UTA en todo el interior del país. El área metropolitana que conforman Posadas, Garupá y Candelaria, más Apóstoles, Montecarlo, Eldorado e Iguazú tendrán servicio. La única ciudad donde habrá huelga es Oberá.

Gracias a la intervención del gobierno provincial, en toda la provincia no habrá paro en el servicio de transporte urbano de pasajeros luego de una intervención del gobierno provincial quien se comprometió a destrabar fondos para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones y los recuperará de la Nación.

De esta manera el servicio será normal en toda el área metropolitana que conforman Posadas, Garupá y Candelaria, además de las ciudades de Apóstoles, Eldorado, Montecarlo y Puerto Iguazú. La medida sí afectará a los pasajeros de Oberá, donde los trabajadores no prestarán el servicio. El paro fue convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en todo el interior del país para reclamar por las deudas salariales que sufren los conductores en casi todos los distritos, menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte del conurbano bonaerense.

“Por consideración de la provincia en Área Metropolitana de Posadas en lo inmediato NO habrá PARO de transporte mañana martes 12-5-2020 porque EUTA se encuentra realizando gestiones conjuntas en beneficio de la población buscando poder atender una parte sustancial del reclamo de los trabajadores”, informaron los empresarios por lo que se desactivó la protesta, al menos por ahora.

“Por consideración de la provincia en Área Metropolitana de Posadas en lo inmediato NO habrá PARO de transporte mañana martes 12-5-2020 porque EUTA se encuentra realizando gestiones conjuntas en beneficio de la población buscando poder atender una parte sustancial del reclamo de los trabajadores”, informaron los empresarios por lo que se desactivó la protesta, al menos por ahora.

Unas horas antes, Luis Horacio Álvez, secretario general del gremio en Misiones había confirmado que los trabajadores se sumarían a la huelga nacional, aunque había deslizado la posibilidad de una solución. “Acá el que paga trabaja”, le dijo el dirigente a Misiones Online, en referencia a las empresas que conforman el sistema en la ciudad.

En tanto de la Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), su presidente, Guillermo Leumann, le reconoció a este medio que la realidad de Misiones no escapa a la que se vive en todas las provincias. “Porque en todo el país los sueldos no están al día. Varían los porcentajes de pago de salario según la provincia”, afirmó el representante empresarial.

De esta manera, en el segundo día de la cuarta fase de la cuarentena por el coronavirus, el servicio será normal por lo que los trabajadores de los sectores que fueron exceptuados y volvieron a trabajar este lunes, podrán tener una jornada normal.

Asimetrías

Durante una reunión virtual entre los representantes del ministerio de Trabajo de la Nación, representantes de la UTA y de la Federación Argentina de Transporte Automotor De Pasajeros (FATAP), que se desarrolló este lunes, los empresarios se quejaron de las asimetrías que padecen las empresas del Interior del país y del favoritismo del gobierno nacional para con las firmas que prestan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que integran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el primer y segundo cordón del conurbano.

“Y más nos preocupa la asimetría en el tratamiento del Interior del país respecto del AMBA, jurisdicción en la que, claramente, el Estado ha realizado todos los aportes necesarios para cubrir los déficits del sistema, librando en cambio a su suerte a los trabajadores y empresas del interior, a pesar de las posibilidades que en diferentes audiencias sugerían una situación contraria. Ello así en tanto el Interior del país basa su recaudación en los ingresos por tarifas, las que por la caída en la carga se han reducido en más de un 90% en promedio, por lo que la asistencia deviene impostergable, máxime cuando se solicita a la población que no utilice el servicio. Debemos destacar que la actividad de transporte urbano se ve también tratada desigualmente frente al sector de larga distancia, que no tiene hoy actividad y cuyos trabajadores han percibido un aporte de $31.000 por vía del ATP, mientras que los salarios abonados a los trabajadores del servicio urbano no alcanzan esos importes”, denunciaron.

Acta firmada por los representantes de UTA y FATAP

SGF