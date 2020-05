Si bien la fase cuatro en la provincia de permitió la reapertura de algunos comercios no esenciales, no habrá cambios por el momento al respecto del trabajo de las empleadas domésticas. El personal que realiza esta actividad en Misiones no podrá retornar al trabajo aún, según indicó Luisa Gauto, titular del Sindicato de Empleadas Domésticas de Misiones.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández mencionó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio irá hasta el 24 de mayo para evitar la propagación del Covid-19. En Misiones, se habilitó a un total de de 48 municipios que solicitaron la excepción de la cuarentena, con estrictos protocolos que se elaboraron. Sin embargo, la actividad del servicio doméstico no podrá ser posible a lo largo y ancho de la provincia.

Además, según indicó Gauto, necesitan que habiliten la actividad en la provincia ya que hay muchas familias que viven del trabajo doméstico. Asimismo, también aseguró que presentaron al Gobierno provincial un protocolo sanitario correspondiente a la situación que vive el país.

Por otro lado, la habilitación para que se pueda remontar a la actividad dependerá también del empleador, ya que tendrà que tramitar un permiso de circulación.

“Todas y todos, no nos oponemos a volver a trabajar; pero, siempre y cuando haya, protocolos de interrelación, precauciones sanitarias adecuadas e incluso, una cobertura de ART como corresponde”, manifestaron desde el Sindicato de Servicio Doméstico.

De igual manera, en provincias como Jujuy, San Juan, Chubut, Catamarca y Río Negro están habilitadas para trabajar, pero deben cumplir protocolos correspondientes.

En Misiones la actividad todavía espera ser habilitada y confían que podría darse en los proximos dias, ya que necesitan trabajar para dar las

