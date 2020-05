Coronavirus: incertidumbre en el rubro hotelero y de restaurantes por la extensión de la cuarentena y por cuándo y cómo volverán a la actividad

El presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares Restaurantes y Afines (AMHBRA), Gustavo Alvarenga se refirió a la crítica situación que atraviesa el sector y las dificultades que se presentan en la extensión de la cuarentena considerando, además, que cuando se les permita volver a la actividad será de a poco y muy lentamente lo cual incrementa el nivel de incertidumbre ante tantos meses sin generar ingresos, con facturación cero.

Gustavo Alvarenga – Santa María de las Misiones

Ante la apertura desde esta semana de muchas actividades autorizadas por el Gobierno en la nueva fase de la cuarentena Alvarenga dijo que no estaban con expectativas de ser habilitados este lunes (11/05), “sabemos que por el rubro estamos mucho más complicado para abrir y depende de la evolución del virus, hay países que abrieron y los hoteles y restaurantes siguen restringidos”.

Explicó, en una charla con la emisora Santa María de las Misiones que estuvieron trabajando en los protocolos, aclarando que hay protocolos nacionales, provinciales y municipales que se van adaptando, “hay un protocolo marco para todo el país y se va adaptando a las provincias, las ciudades, a cada tipo de hotel y restaurante, el tamaño de cada establecimiento”.

Agregó que “sabemos que vamos a ser los últimos en abrir también por otros factores, no se abren las fronteras, no hay aviones, hay muchos hoteles que si mañana se puede abrir no sé si les conviene económicamente abrir porque no van a tener pasajeros, es muy poco el turismo interno que se puede dar, va a ser una apertura parcial para amparar esa clase de turista corporativo que vienen a la provincia, nosotros queríamos darle un marco legal a esta gente y que algunos establecimientos que puedan abrir tomar esa gente”.

Si bien dijo no tener aún nada concreto sobre las exigencias para cuando vuelvan a la actividad, por lo que se ve en otros países que van saliendo de la cuarentena estimó que, “vamos a tener que poner las mamparas protectoras, la gente que atiende tendrá que usar el barbijo, guantes, alcohol en gel en todos lados, reforzar los manuales de manipulación de alimentos que ya tenemos desde la gripe A hace diez años”.

Destacó que habrá que reforzar las precauciones, “por ahí es un virus nuevo pero estamos en ejercicio de la higiene, tener sumo cuidado en el tema de las habitaciones, de las mucamas, usando todos los elementos protectores. No el desayuno por ahora, no creo, los restaurantes van a mermar la capacidad y los de los hoteles por ahí ni se abren, el desayuno en la habitación o sin desayuno y que desayune afuera como es en otros países”.

Admitió el presidente de AMHBRA que no es tiempo todavía de volver a la actividad y calculó que será en unos seis meses a un año, “el tema es como sobrevivir esos meses. Estamos muy preocupados porque estamos hace dos meses en cero ingreso y se nos hace difícil sobrevivir, la mayoría de nuestras empresas son familiares y hasta pequeñas, dos meses cerrados se hace muy difícil y no vemos una solución inmediata”.

Sobre la ayuda del Gobierno a través de la Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP), Alvarenga dijo que ayuda en parte, “te puede ayudar uno o dos meses pero después si esto se estira, hay que seguir pagando, te ayuda a pagar la mitad del sueldo pero están los otros gastos, luz, agua, impuestos, seguro, seguridad, si esto se estira cuatro o cinco meses no tenemos ingresos. Estamos entrando en los meses más críticos, al cerrarse nuestro mayor emisor que es Buenos Aires la mitad del país se para, es un país muy polarizado”.

A pesar de la situación crítica del sector aclaró el empresario hotelero que la prioridad es el pago del personal y sobre el cierre definitivo de algún establecimiento hotelero, como ya hicieron muchos comerciantes de otros rubros, explicó que, “un hotel es más difícil cerrar definitivamente por la estructura pero no sé si van a empezar con todo el personal está todo en veremos, cuando empecemos no va a empezar igual, no vamos a empezar con un 50 % de ocupación, vamos a empezar de a poco, tampoco venimos con una economía sana que nos pueda ayudar a todos”.

