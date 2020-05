Comerciantes que reabrieron hoy hicieron un balance positivo de las ventas y aseguran que los clientes cumplen con las disposiciones sanitarias

La evaluación sobre el primer día de apertura de muchos comercios, a partir de la flexibilización en el contexto de cuarentena, fue positiva y con una buena respuesta de parte de los clientes en cuanto a medidas de prevención, aseguró el prosecretario y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Fernando Vely.

El empresario del rubro textil afirmó que según el relevamiento informal realizado desde la Cámara este lunes, concluyen que “siempre hay cosas por mejorar, pero los comentarios en general fueron muy positivos” y este contexto, contrariamente a lo que se suponía, la respuesta de los clientes fue de mucho respeto a las nuevas normas y prácticas obligadas por las prevención contra el coronavirus.

“Eso es lo más interesante, no hubo roces, ni diferencias con los colaboradores que están para pedir el tema de los barbijos, el alcohol en gel…nada de eso hizo falta porque la gente ya incorporó esas prácticas. Muy positivo y a nivel movimiento también fue muy bueno, incluso durante toda la siesta, lo que es interesante para que no se agolpe toda la gente en el mismo horario”, dijo Vely en diálogo con FM República.

Afirmó además que claramente hay menos movimiento que lo habitual y “también hay menos necesidad de tanta gente, pero creo que mientras que podamos trabajar vamos a poder mantener las fuentes de trabajo”.

Protocolo vigente

Vely explicó las reglas que se pusieron en práctica en cada comercio habilitado desde este lunes en Posadas. “En primer lugar, no ingresa a la tienda ninguna persona que no tenga barbijo. Es obligatorio y lo exige el comercio. Punto dos, tiene que pisar en una alfombra o trapo de piso que tiene que estar mojado con un desinfectante, en base a lavandina, alcohol, hay diferentes desinfectantes que se puede usar. Tercer paso, ponerse el alcohol en gel o rociarse el alcohol reducido en 70×30. Cuando pasa al local, puede mirar la mercadería y lo que se está pidiendo y se está logrando es que haya conciencia del cliente también a cuidarse y a cuidar a la gente que trabaja adentro”.

Una vez que el cliente está adentro del local comercial, Vely precisó el manejo de los productos en venta. “Cuando ya se desinfectó al entrar, no hay problema con el manejo de la mercadería y lo que se está pidiendo es que haya cierto cuidado y no se esté tocando toda la mercadería; que vaya directamente a aquella que se va a probar. Los que entran al local saben que no pueden estar habilitados todos los probadores, sino que probador de por medio están anulados. Una vez que termina de probarse y si va a llevar, se embolsa la mercadería y se entrega, mientras el cliente espera alejado de la caja e inmediatamente se procede a desinfectar el probador”.

Una vez que los compradores abandonan el lugar, “la mercadería que no lleve el cliente, tiene que ir en un perchero aparte, se desinfecta, se espera que se seque y recién al otro día se pone a la venta nuevamente. Cualquier desinfectante que se está usando ahora en los comercios, desinfecta al instante. Algunos optan por hacerlo inmediatamente y otros, optan por desinfectarla al final del día y recién entonces la ponen a la venta nuevamente”, explicó el empresario.

La respuesta a las nuevas normas y al horario corrido

Vely reiteró que la respuesta de los clientes fue muy buena y que la concurrencia a los locales se dio de manera paulatina a lo largo del horario. Incluso durante el horario de la siesta hubo un movimiento moderado, según comentó.

“Creo que todos tomaron conciencia y se quieren cuidar y eso facilita bastante las cosas. Para trabajar internamente, es algo novedoso y siempre hay cosas por mejorar. Hoy, todos anduvieron corriendo a la mañana para equiparse con lo que le faltaba. Sobre el horario corrido todavía es muy pronto…hay que ver cómo pasan los días. Esta es una discusión larga, yo estoy de acuerdo y pienso que es difícil ir en contra de las tendencias”, consideró sobre un aspecto problemático y polémico en la ciudad desde hace algunos años.

Aclaró que su postura favorable al horario corrido, en épocas normales “no se podría llevar adelante solo a partir de un solo sector. Sacando este contexto en el que tenemos que cumplir a rajatabla lo que dice este decreto porque estamos dentro de una cuarentena, en un contexto normal donde cada uno puede optar si quiere hacerlo o no, lo que tenemos que buscar es que la mayoría se adapte a este nuevo modo de vida; eso incluye a los bancos, a las escuelas, a la administración pública, no solo al comercio. Si entre todos, acompañamos esta medida, el resultado va a ser favorable. Si solo un sector lo quiere llevar adelante, pero la demanda no acompaña, solo terminaríamos en más gastos, porque hay sectores y rubros que van a tener que trabajar más horas”.

Por último, el integrante de la Cámara de Comercio afirmó que entre este martes o miércoles debería estar autorizado el protocolo para la apertura de los centros comerciales de concurrencia masiva. “Ya mandamos el protocolo que preparó la Cámara Argentina del sector, faltaría la aprobación. Nos dijeron desde la Municipalidad que entre mañana y pasado ya estaría. La realidad es que son superficies donde es más fácil controlar, se puede regular mejor la cantidad de ingreso. Trabajamos para que se abran cuanto antes, porque entre ellos, tenemos algo así como cien comercios que hoy no están pudiendo trabajar y su actividad hoy está permitido”.

ZF