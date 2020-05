Viajes y turismo, primero en el ranking del deseo de los consumidores argentinos post pandemia

Según un estudio realizado en un universo de más de 600 encuestados de diversos puntos del país, ante la consulta sobre en qué usarían sus ahorros después de la cuarentena, está en el tope de los deseos de los consumidores la opción de invertir sus ahorros en servicios de turismo o vinculados a la cultura, el entretenimiento y la gastronomía. La recuperación, no será inmediata, ya que ante la consulta de la intención de retomar los viajes varía en un tiempo prudencial pasado los tres meses de levantada la cuarentena, hasta 6 o 12 meses inclusive. «Se priorizará la seguridad sanitaria del destino por la oferta económica o el financiamiento», explicó el economista Pablo Singerman, presidente del Estudio Singerman & Makón.

¿Cambiar el auto?, ¿Renovar el vestuario o los muebles?, ¿adquirir un inmueble?. Sobre cuál sería la prioridad de consumo en la etapa posterior a la pandemia es una de las preguntas que respondieron 609 argentinos en una encuesta realizada por el Estudio Singerman & Makón, cuyos resultados fueron expuestos este sábado en una webinar de Hosteltur, sitio especializado en información global de turismo.

Del relevamiento surge la respuesta ante la consulta sobre en qué destinarían sus ahorros post cuarentena: «el turismo y los viajes al tope de los deseos de consumo», señaló Singerman.

Pese a que la mayoría de los consultados vieron reducidos sus ingresos por la cuarentena, otros lograron mantener sus ingresos o, ya en un mínimo porcentaje, siguen ahorrando, en la encuesta nacional se revela que los viajes son la prioridad de consumo número uno para la etapa post pandemia, seguido en segundo lugar por cultura y entretenimiento; restaurante y gastronomía; indumentaria; automóviles y transporte; electrónica y comunicación; muebles y articulo del hogar; inmuebles; otros.

En qué plazos y con qué incentivar la demanda fueron otras claves que analiza el informe que dio a conocer el economista durante su charla virtual. “El dato para destacar es el que ubica a los viajes como la prioridad de consumo número uno para la etapa post pandemia, seguido por cultura y entretenimiento y restaurantes y gastronomía, todos transversales a la actividad del turismo”, explicó Singerman.

Pero aclaró que la elección del destino dependerá de la seguridad sanitaria que brinden como principal servicio a considerar al momento de tomar la decisión del destino.

El dato no tan positivo para un sector urgido de una inmediata recuperación es que aun si la cuarentena se levantara en junio, más de la mitad de las personas no viajarían hasta dentro de tres meses a 12 meses. De hecho, más de 4 de cada 10 no saldrían antes de los 6 meses, según se refleja en el informe de opinión.

Mientras llegue el momento de la reactivación, los destinos deberían prepararse garantizando medidas de seguridad sanitaria, ya que para el 38,1% de los consultados será el incentivo prioritario para sus viajes, por sobre el costo o promociones económicas, relegando a los clásicos impulsores de la demanda: los planes de financiación y los descuentos.

El relevamiento online fue realizado a través de Redes, Web y Correos Electrónicos, según la base de datos propia de la consultora, entre empleados, profesionales y empresarios, y fue elaborado por el Estudio Singerman & Makón, con el apoyo de la plataforma CoLABtur, entre el 8 y el 24 de abril, casi al mes de la primera etapa de la cuarentena, y volverán a realizarla a los 60 días de la cuarentena, para analizar el comportamiento

A pesar a la pandemia, el turismo sigue como deseo prioritario de los argentinos. “No van a dejar de viajar, pero son otros los parámetros del consumidor al momento de decidir por el destino, donde la principal oferta a analizar será sobre el protocolo de la seguridad sanitaria”, remarcó.

Finalmente, en la charla reflexionó sobre el rol del Agente de Viajes: «Nuevamente toma relevancia, ya que la experiencia en el caos de la pandemia puso en evidencia que quienes hicieron compras directa, no han tenida la respuesta de soluciones de la manera que sí lograron quienes lo hicieron a través de profesionales serios como Agentes de viajes. Con lo cual este trabajo está siendo más revalorizado y serán buscados para el asesoramiento en los próximos meses cuando decidan tomar decisiones de las opciones», dijo Pablo Singerman.

«Habrá que volver a medir a fines de mayo, para ratificar estos resultados o estudiar si se presentan nuevos escenarios y cuál es la percepción social, ya que será información que permitirá definir estrategias concretas para el turismo receptivo», concluyó.

Por Patricia Escobar