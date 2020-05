Economía: el Gobierno nacional extendió la vigencia de la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo inclusive

La fecha del 22 de mayo no es un hecho casual. Ese día el período de gracias de un pago de 503 millones de dólares de intereses del bono Global y Fernández se puso ese límite para acercar posiciones con los acreedores privados. Si el 22 de mayo no hay acuerdo con los fondos, y al final no se paga estos intereses vencidos, Argentina caería en default.

Desde el Ministerio de Economía salieron por las redes sociales, a defender la propuesta argentina argumentando que cuenta con el respaldo de todos los argentinos. “Estamos unidos, con una única bandera, para darle un futuro sostenible a la Argentina”, aseveró Guzmán a través de la cuenta de twitter del Ministerio, y agregó “Resolver la crisis de deuda es política de Estado”.

Guzmán, en el video, muestra comentarios de empresarios y periodistas que, en realidad, apoyan a que Argentina no vuelva a caer en default, pero no hablan de los detalles de la propuesta de reestructuración.

El lunes pasado, el presidente Alberto Fernández se sacó una foto con sindicalistas y los empresarios del Grupo de los 6 en la Quinta de Olivos para enfatizar el apoyo a la propuesta. Pero desde el sector empresario se ocuparon de aclarar que la adhesión es el sentido de “evitar el default” no una valoración sobre la propuesta presentada.

Es que desde hace un tiempo se escuchan voces contrarias a la gestión del ministro Guzmán. Dentro del gobierno, algunos funcionarios cuestionan el que haya perdido tanto tiempo en las negociaciones, tiempo que ahora le juega en contra al país.

Por su parte los bonistas argumentan que el “vinculo está cortado“. Admiten que le tienen desconfianza, más aún después de ver que el Ministerio de Economía difundió la semana pasada la propuesta que, de manera reservada, había formulado el fondo de inversión Black Rock al gobierno argentino.