Cuarentena en fase cuatro: Misiones encara la reactivación progresiva

Argentina inicia el lunes una nueva etapa en el camino hacia una nueva normalidad que nadie tiene muy claro cómo será. Para todo el país excepto el AMBA, el Gobierno nacional levantó algunas de las prohibiciones que estaban vigentes, pero la liberación de cada una de las actividades económicas y de esparcimiento seguirá siendo decisión de provincias y municipios. El principal cambio que se notará el paisaje urbano misionero será la reapertura de los comercios, que deberán aplicar un estricto protocolo para volver a funcionar.

Anticipándose al anuncio formulado por el presidente el viernes, el Gobierno provincial ya había instruido a los intendentes que avanzaran en protocolos que permitieran la reapertura de comercios respetando la distancia social. Más de cuarenta municipios que hicieron bien los deberes estarían en condiciones de rehabilitar la actividad comercial durante los primeros días de la semana y los demás deberán afinar un poco mejor sus propuestas.

En Posadas ya se venía trabajando en el tema con las cámaras que representan al sector empresario y está todo bastante definido: los comercios abrirán en horario corrido desde las 9 de la mañana, para evitar aglomeraciones en el transporte público con trabajadores de otras actividades que inician su jornada más temprano.

El acceso a los locales estará limitado de acuerdo al espacio, de modo de evitar las aglomeraciones. Quienes deban esperar para ingresar deberán respetar la distancia mínima recomendada. Habrá protocolos especiales para el Posadas Plaza Shopping, el Centro Comercial del Hiper Libertad y el tradicional paseo de compras La Placita.

Si bien algunas provincias permitirán retomar actividades recreativas y deportivas, ello no ocurrirá todavía en Misiones, donde se priorizará la reactivación de la economía.

El empleo doméstico no está prohibido por el Gobierno nacional y tampoco el Provincial, por lo tanto se entiende que desde el lunes el personal doméstico podría volver a trabajar, a menos que explícitamente se dicte una norma que afirme lo contrario. Pero las fuentes consultadas coinciden en que con los cuidados del caso, esta actividad podría volver. Algo parecido ocurrirá con técnicos de reparaciones, que no estaban alcanzados por las medidas de confinamiento social.

Además la Nación habilitó varios sectores industriales a condición de que los empleados no utilicen el transporte público. Entre ellos figura un rubro de particular importancia para Misiones: el de la fabricación de cigarrillos. Si bien en la provincia no hay ninguna fábrica de ese rubro, se trata de una actividad directamente relacionada a la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET) que tiene suma importancia económica y social, especialmente en la zona del Alto Uruguay.

De acuerdo a fuentes del sector tabacalero, la interrupción de las actividades en las plantas cigarrilleras no se sintió mucho durante marzo, porque las redes de distribución tenían stock. Pero anticipan que los números de abril mostrarán una caída del 50% de la recaudación del FET.

De retomarse el trabajo en los próximos días, la recaudación recién volvería a parámetros normales a partir de junio, porque en los primeros diez días de mayo no se vendió prácticamente nada por desabastecimiento y reactivar las fábricas y la logística llevará varios días más.

Entre las actividades y comercios que seguirán interrumpidos en todo el país se cuentan el dictado de clases presenciales, transporte de media y larga distancia, hoteles, gimnasios, bares, restaurantes, cines, teatros, bibliotecas, centros culturales y eventos en general. Las fronteras seguirán cerradas.

Los empleadores no podrán exigir la asistencia al lugar de trabajo a personas mayores de 60 años, embarazadas y personas que integren grupos de riesgo de Covid-19.

“La economía tiene que funcionar”

En los próximos días, conforme se vaya avanzando en el desarrollo y aprobación de los distintos protocolos requeridos, se irán conociendo más detalles concretos relacionados a la entrada de la cuarta etapa de la cuarentena en Misiones. Sin embargo los lineamientos generales del proceso de reactivación progresiva que pretende llevar adelante la Provincia ya fueron anticipados por el presidente de la Legislatura y conductor político del Frente Renovador, Carlos Rovira, en una conferencia de prensa previa a la primera sesión ordinaria.

Dejó en claro que el cuidado de la salud seguirá siendo prioridad, pero también advirtió que un parate prolongado de la economía tampoco resultaría aceptable. “Hay que pensar desde una perspectiva multisistémica, tenemos que ir a un accionar binario, hasta cuaternario si se quiere, cuidando la salud, pero la economía tiene que funcionar, sino los males se trasladan a otro plano”, dijo para luego remarcar que “hay que levantar las economías regionales y la de la Nación, porque si no los efectos de la parálisis van a ser terriblemente insoportables”.

Dejando pistas de cómo avanzaría la flexibilización de la cuarentena señaló que “cerca del 90 por ciento de las tareas inherentes a la economía misionera no tienen problema con el aislamiento, se pueden seguir haciendo, respetando la distancia”.

En el mismo sentido llamó a salir del falso dilema que propone una supuesta incompatibilidad entre la salud y la actividad económica. “Muchas actividades se pueden desarrollar de manera segura y lo estamos haciendo”, destacó.

Cuenta regresiva para evitar el default

El viernes venció el plazo establecido por Argentina para que los bonistas respondan a la propuesta presentada por el Gobierno nacional sin que se lograra la aceptación de un grupo significativo de acreedores. El vencimiento de ese plazo no implica que el país haya entrado el default, de hecho técnicamente hay tiempo hasta el 22 de este mes cuando vencen los 30 días de gracia del vencimiento por USD 503 millones de los cupones de los bonos globales.

Para la mayoría de los analistas el rechazo de los bonistas era previsible en el marco de una estrategia de regateo que obliga siempre a rechazar una primera oferta y la negociación real recién comenzará ahora y se extenderá durante los próximos 12 días.

Lo que se espera ahora es que los principales grupos de acreedores muestren sus cartas en una contrapropuesta que se presentaría en los próximos días y que aportaría nuevas bases para continuar la negociación.

De cara al deadline del 22 de mayo hay varios escenarios posibles: a) que se logre un acuerdo, b) que haya acercamiento entre las partes y se firme un standstill (una suerte de prórroga) que permita extender las negociaciones sin que Argentina cayera en cesación de pagos o c) que se rompan las relaciones y el país vaya a un default.

Durante la semana que pasó la propuesta de Argentina que ya había cosechado el respaldo de los principales líderes políticos europeos sumó el apoyo de un impresionante listado de 138 de los economistas más reconocidos de todo el mundo que incluye a los dos premios Nobel Joseph Stiglitz y Edmund Phelps, además de Jeffrey Sachs, Carmen Reinhart, Danny Rodrik, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato y Kenneth Rogoff, entre otros nombres rutilantes.

A la hora de la negociación dura, habrá que ver cuánto pesa la impresionante lista de respaldos simbólicos que consiguió Argentina. El tiempo corre del lado de los bonistas, ya que no son ellos quienes corren riesgo de entrar en default.

Corrección a la baja

El Gobierno dio a conocer las primeras proyecciones que reflejan el impacto que tendría el coronavirus en los números gruesos de la economía Argentina. El ministerio de Economía publicó los lineamientos para la oferta de canje de la deuda, documento que incluye supuestos macroeconómicos.

Se trata de la primera estimación oficial postpandemia y los números que muestra no son nada alentadores. Proyecta una caída anual del PBI de 6,5%, que de cumplirse acumularía una caída de 11,6% en solo tres años.

El documento muestra, además, que el Palacio de Hacienda prevé un déficit fiscal primario del 3,1% del PBI para 2020, que sería acompañado por un monto equivalente de transferencias del Banco Central al Tesoro.

Estima además un rebote de la economía de 3% para 2021 y un proceso de crecimiento sostenido que convergería al 2% a partir de 2033, algo que en el contexto actual de extrema incertidumbre parece más una obra de ciencia ficción que un ejercicio teórico.

Liderazgo en la virtualidad

Luego de haber estrenado el sistema de sesiones virtuales durante el tradicional discurso de resumen de gestión del Gobernador del 1° de Mayo, la Legislatura de Misiones llevó adelante la primera sesión ordinaria virtual de su historia y fue la primera del país en hacerlo desplegando una tecnología que fue tomada como referencia por el Legislativo nacional.

En la oportunidad el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, destacó que la Provincia se adaptó rápidamente a las nuevas condiciones impuestas por la cuarentena gracias al desarrollo y la instrumentación de tecnologías que permitieron llevar al terreno virtual actividades que tradicionalmente se apoyaban en el contacto personal como las clases en las escuelas y el funcionamiento de distintos organismos.

Para esta primera sesión se utilizó un sistema informático mixto que permitió a los diputados participar de la sesión desde sus respectivos despachos a través de videoconferencias; y otras funciones como consultar documentos y expedientes, votar y solicitar el uso de la palabra.

Rovira destacó la política provincial de prepararse con tiempo, durante los últimos años, para tener un sistema sólido en salud y educación, que hoy permite estar mejor posicionado que el resto de las provincias, sin perder días de clase y atendiendo la salud con un sistema fortalecido.

Las fake news (noticias falsas) fueron tema central primero durante la conferencia de prensa previa que brindó Rovira y luego también en la sesión. El diputado fue víctima de este tipo de noticias falsas y malintencionadas en el inicio de la cuarentena cuando dos medios de La Plata dijeron que había contraído coronavirus y había contagiado a su propia madre provocándole la muerte. “Sabemos quienes fueron”, dijo pero luego aclaró que Misiones se enfoca en utilizar la tecnología para beneficios de la gente y superar los desafíos que impone la pandemia.

Lo paradójico es que en la sesión realizada después de la conferencia, una diputada opositora presentó un proyecto instando a los misioneros a tener cuidado con la reproducción de noticias falsas, tal vez sin saber que uno de sus compañeros de bancada fue señalado por elaborar y compartir fake news contra el gobierno provincial en forma constante.